Ministeriöt raottivat suojavarustetilannetta – parhaista hengityssuojaimista huutava pula, suojatakkien sijasta tarjolla muoviesiliinoja

Ministeriöt kuvailevat kirurgisten suu-nenäsuojusten ja hengityssuojaimien tilannetta kuvaillaan kohtalaiseksi, suojavaatteiden tilannetta heikoksi. Suojavälineiden tilanne on ministeriöiden mukaan hyvä ja suojavisiirien tilanne jopa erinomainen.

Kirurgisia maskeja on varastossa viikoiksi. FFP3-suojaimia joudutaan säännöstelemään tiukasti.

Hallitus sai koronastrategiaa koskeviin neuvotteluihinsa sosiaali- ja terveysministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön laatiman suojavarusteselvityksen.

IS pyysi selvitystä ministeriöistä, mutta ministeriöt eivät sitä luovuttaneet.

Sen sijaan Huoltovarmuuskeskuksen sivuilla julkaistiin torstaina tiedote, jossa käydään läpi suojavarustetilannetta.

Kirurgisten suu-nenäsuojainten sekä FFP2- ja FFP3-hengityssuojainten tilannetta kuvaillaan tiedotteessa kohtalaiseksi, mutta virkamieslähteiden mukaan kaikista laadukkaimmista FFP3-suojaimista on tosiasiassa huutava pula.

– FFP3 on ongelma. Vaikka olisi sopimus 200 000 kappaleen toimituksesta, toteuma on kymmeniätuhansia, IS:lle kuvaillaan.

Korkean suojatason FFP3-hengityssuojaimia on jouduttu säästämään toimenpiteisiin, joissa on ilmeinen aerosolitartunnan riski: FFP3-suojaimia on käytetty esimerkiksi hoidettaessa verenvuotokuume- ja tuberkuloosipotilaita.

Huoltovarmuuskeskus on ollut koronakriisin aikana paljon esillä kohuttujen maskikauppojensa vuoksi, mutta 80–90 prosenttia suojavarustehankinnoista tehdään yliopistollisten keskussairaaloiden, sairaanhoitopiirien, kuntien sekä yksityisten sote-alan toimijoiden kautta.

Tämän palvelujärjestelmän kautta tehdyistä yksittäisistä hankinnoista suurin on pitänyt IS:n tietojen mukaan sisällään noin 10 miljoonaa kirurgista suu-nenäsuojainta, noin miljoona FFP2-hengityssuojainta sekä alle 100 000 FFP3-hengityssuojainta.

Kirurgisia suu-nenäsuojaimia kuluu sairaaloissa noin puoli miljoonaa kappaletta vuorokaudessa, ja FFP2- ja FFP3-suojaimia noin 15 000–50 000 kappaletta vuorokaudessa.

Kun mukaan lasketaan koko sote-ala, kuluu päivittäin jopa noin miljoona maskia. Kyseinen hankinta takasi siis kirurgisten maskien saatavuuden karkeasti ottaen kymmeneksi päiväksi.

IS:lle arvioidaan, että Huoltovarmuuskeskuksen ja sairaanhoitopiirien varastoissa on tällä hetkellä kymmeniä miljoonia kirurgisia suu-nenäsuojaimia ja miljoonia FFP2-hengityssuojaimia.

Kirurgisia maskeja olisi siis tämän arvion mukaan varastossa viikoiksi, mutta hengityssuojaimien puskuri on huomattavasti ohuempi.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) kertoi jo aiemmin IS:lle suojatakkien heikosta tilanteesta.

Suojatakkien käyttöä on rajoitettu tarkoituksenmukaisina pidettyihin tehtäviin, kuten tehohoitoon ja näytteenottoon.

Suojatakkien sijasta terveydenhuollossa on käytetty esimerkiksi kankaisia suojatakkeja ja muoviesiliinoja.

Puutteista huolimatta kansallisen materiaalisen varautumisen koordinaatiotyöryhmän LOG 5:n puheenjohtaja Aaro Toivonen katsoo suojavarustetilanteen parantuneen ”ihan merkittävästi viime viikkoina”.

STM:ssä käydään viikoittain läpi suojavarustetilannetta, ja sen perusteella joko suositellaan tai ei suositella HVK:n varmuusvarastojen jakamista toimijoille. Viimeisten parin viikon aikana valtion varmuusvarastoista ei ole nähty tarpeelliseksi jakaa kentälle mitään.

Toivonen sanoo, että suojavarustemarkkina voi mennä jälleen sekaisin, jos epidemiatilanne muuttuu. Kysymys kuuluu, miten suojavarusteiden saatavuus hoitohenkilökunnalle pystytään takaamaan.

– On ihan selvää, että etulinjassa on epäilystä ja pelkoakin sen suhteen, miten homma saadaan hoidetuksi. HUSissa me varaudumme toiseen aaltoon ja jopa kolmanteen. Kun potilashoitoa tulee enemmän, totta kai suojatarvikkeita kuluu suurempia volyymeja.

Valtiovarainministeriön valtiosihteeri Martti Hetemän työryhmän raportissa arvioitiin tartuttavuusluvun ja tehohoitopotilaiden määrän nousevan höllennystoimien seurauksena.

Valtiosihteeri Martti Hetemäen työryhmän exit-raportissa arvioitiin, että tartuttavuusluku voi nousta hallituksen höllennystoimien seurauksena 1,6:een tai 1,8:aan ja tehohoitopotilaiden määrä 45:stä 200–300:aan.

– Jos THL:n skenaariot toteutuvat, kyllä tässä täytyy varautua kerta kaikkiaan myös materiaalin osalta. Todella tärkeänä tekijänä on kotimaisen tuotannon käynnistäminen ja tietysti myös hankintatoiminnan jatkaminen, Toivonen sanoo.

Kotimaisen hengityssuojaintuotannon on tarkoitus käynnistyä toukokuun aikana, mutta tähän saattaa tulla virkamieslähteen mukaan viikkojen viive, sillä kirurgiset suu-nenäsuojukset ja hengityssuojaimet pitää saada testautettua ennen kuin ne saadaan markkinoille.

Pullonkaulaksi voi siis muodostua laboratoriotestaus. Myös raaka-aineista käydään kovaa kilpailua.

Helsingin Sanomat kertoi perjantaina, että kriittiseksi materiaaliksi tuotannossa on osoittautunut kirurgisten suu-nenäsuojainten ja hengityssuojainten keskikerroksessa käytettävä suodatinkangas.

Viimeisenä varotoimena sen varalta, ettei tavaraa saada maahan eikä kotimaista tuotantoa saada käyntiin, on Puolustusvoimien kanssa testattu tiettyjen suojatarvikkeiden, kuten FFP2- ja FFP3-suojaimien puhdistamista vetyperoksidilla.

Kokonaan eri tasolle suojamaskien käyttö nousisi, jos käyttöön tulisi maskisuositus- tai pakko julkisilla paikoilla.

Eri asia on, riittäisikö maskeja. Pääministeri Sanna Marin (sd) haarukoi keskiviikkona eduskunnassa, että kirurgisia suu-nenäsuojaimia tarvittaisiin jopa 15 miljoonaa päivässä, eikä tällaisia määriä ole Marinin mukaan saatavissa.