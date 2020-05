Kaksi ministeriä saattoi altistua koronalle – tämä tilanteesta tiedetään

Ministerit Haatainen ja Pekonen olivat tiistaina kokouksessa mahdollisesti tartunnan saaneen ihmisen kanssa, keskiviikkona koko hallitus kokoontui Säätytalolle yritystukineuvotteluihin.

Kaksi ministeriä on mahdollisesti altistunut koronaan ja siirretty kotikaranteeniin, muu hallitus on komennettu etätöihin ainakin tämän viikon loppuun asti.

Työministeri Tuula Haatainen (sd) sekä sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) osallistuivat tiistaina samaan kokoukseen. Nyt epäillään, että yksi paikalla olleista on saanut koronatartunnan.

Yksityisyydensuojan takia valtioneuvosto ei kerro, missä kokous on järjestetty ja keitä muita on samassa tilassa ollut. Mahdollisen tartunnan saanut henkilö on testattu, tieto mahdollisesta koronatartunnasta selviää lauantaihin mennessä.

– Odotellaan rauhassa tuloksia, ja valmistavat toimenpiteet on jo tehty, valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen kertoi.

Mahdollisen korona-altistuksen saaneet Haatainen ja Pekonen osallistuivat seuraavana päivänä keskiviikkona Säätytalolla hallituksen yritystukineuvotteluihin.

Säätytalolla neuvottelijat on jaettu useampaan huoneeseen, ja myös jokainen huone on ryhmitetty pienempiin osiin.

– Hallituksen neuvottelut järjestetään niin, että siellä on useampi tila, jossa ollaan. Kaikki eivät ole samassa tilassa, ollaan hajaryhmityksessä huoneissa, ja myös huoneiden sisällä. Ja aina huomioidaan etäisyydet, ruokailut turvallisesti, käsidesit ja muu kulttuuri on kunnossa, Kurvinen sanoi.

– Se, miten he keskenään keskustelevat yksityiskohtaisesti, siihen minulla ei ole tarkempaa tietoa, Kurvinen jatkoi.

Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen.

Kun koronaepäilystä tuli tieto, Haatainen ja Pekonen siirtyivät omaehtoiseen karanteeniin, ja muu hallitus etätöihin.

Mitä Haataisen ja Pekosen omaehtoinen karanteeni käytännössä tarkoittaa, valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen?

– Lähempänä totuutta on etätyö. Omaehtoinen karanteeni on suositus, jos on mahdollinen altistus. Molemmat ministerit ovat omaehtoisessa karanteenissa, he ovat tällä hetkellä kotona etätöissä.

Muut ministerit ovat etätöissä, miten sitä voi luonnehtia?

– Uskon, että etätöissä pystytään välttämään turhat kontaktit, jos he olisivat altistuneet. Se on varotoimenpide. Se ei vaikuta hallituksen toimintakykyyn ja toimintaan.

Perjantaina on esimerkiksi valtioneuvoston istunto ja presidentin esittely. Miten nämä hoituvat?

– Ne hoidetaan etäyhteyksillä. Kokoontumismuoto on hieman erilainen.

Ministereiden perjantain tiedotustilaisuuksia oli peruttu. Onko tiedotustilaisuudet peruttu?

– Yksittäisten ministereiden osalta minulla ei ole tarkkaa tietoa. Perusperiaate on, että ministerit siirtyvät etätöihin ainakin kuluvan viikon loppuun asti.

Ovatko ministerit lainkaan kontaktissa muiden ihmisten kanssa?

– Tässä on sama periaate, mikä on kaikille valtioneuvoston työntekijöille. Jos altistumisepäily on olemassa, sen ajan että saamme faktat taudin olemassaolosta, siihen asti toimitaan tällä tavoin. Etätyössä ihminen pystyy olemaan erittäin harvoissa kontakteissa.

Pari viikkoa sitten pääministeri Sanan Marin jäi varotoimena etätöihin päiväksi pariksi. Miten tämä tilanne poikkeaa siitä?

– Kahden ministerin osalta vähän erilainen, muiden osalta samantyyppinen. Siinä oli välillisyys, tässä on kaikkien osalta välillisyys – pois lukien Pekonen ja Haatainen. Ja Pekosen ja Haataisen osalta tilanne on niin, että he ovat olleet samassa kokouksessa sellaisen ihmisen kanssa, jolla on epäilty tartunta, Kurvinen vastasi.

Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen kertoo, että ministeriöissä on tehty jo useita kertoja vastaavia varotoimenpiteitä korona-altistusten ja epäilyjen vuoksi.

Kurvinen muistuttaa, että varotoimenpiteet tulevat yleistymään kaikilla työpaikoilla.

– Valtioneuvostossa on ohjeistus, jos työntekijä tai hänen läheisensä mahdollisesti sairastuu tai tulee epäilys. Olemme useita kertoja toimineet tämän ohjeistuksen mukaisesti vastaavassa tilanteessa. Tämä on ihan normaali toimenpide. Tällä kertaa se kohdistui kahteen ministeriin ja varotoimenpiteenä oli pitempi ketju.

– Mitä pitemmälle siirrymme, vastaavanlainen tilanne on kaikilla työpaikoilla. Nämä tulevat yleistymään, ja näitä tulee enemmän, ja enemmän, ja me toimimme luontevasti aina tapauskohtaisesti, arvioimme karanteenin pituutta, testausten ajankohtaa. Jos tulos on positiivinen, terveysviranomaisten vastuulla on sitten jäljittäminen ja prosessin edistäminen, Kurvinen kertoi.

Myös eduskunnasta tuli tänään tieto omaehtoisesta karanteenista. Ryhmäjohtaja Antti Kurvinen (kesk) kertoi Twitterissä, että hän jää etätöihin mahdollisen korona-altistuksen vuoksi ja altistus on tullut tänään keskustan ministeriryhmän kokouksessa.