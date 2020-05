Suomi on valmis vetämään uudestaan koronahätäjarrua – THL:n Salminen: ”Tärkein on tehohoitopotilaiden määrä”

THL:n Mika Salminen uskoo, että tilanne voi palautua tartunnanjäljityksen myötä ”aika normaaliksi”.

Hallitus on höllentämässä asteittain koronaepidemian vuoksi asetettuja rajoituksia.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan hallitus on valmis tekemään korjausliikkeitä, jos tautitilanne pahenee nopeasti.

THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen, missä tilanteessa rajoitusten kiristäminen olisi perusteltua ja mitä keinoja voitaisiin ottaa käyttöön?

– Tässä käytetään montaa mittaria. Tärkein on tehohoitopotilaiden määrä. On selvää, että hälytyskellot soivat, jos tauti lähtee leviämään hirveää vauhtia. Varmaan otettaisiin käyttöön osa niistä toimista, joista ollaan nyt luopumassa.

Sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki viestittää, että ”hätäjarrutuksen liipaisurajaa ei ole haluttu määritellä”.

– Varmaa on, että muutoksen nopeus on yksi tärkeimmistä seikoista, jotta voimme reagoida ajoissa ja mahdollisimman vaikuttavalla tavalla. Tartuntatautilain mukaiset alueelliset ja paikalliset toimintavaltuudet ovat koko ajan olemassa ja niitä tehostetaan. Valtakunnallisella tasolla olisi kyse enemmän siitä, että suunniteltuja seuraavia rajoitteiden muutoksia harkittaisiin vakavasti uudestaan.

Valtiovarainministeriön valtiosihteerin Martti Hetemäen exit-työryhmän raportissa arvioidaan, että rajoitusten purkaminen johtaa joko tartuttavuuslukuun 1,6 tai 1,8, kun tartuttavuusluku on nyt 0,8.

Tehohoitopotilaiden määrän arvioidaan nousevan tasolle 200–300, kun nyt tehohoidossa on 44 ihmistä.

Seuraako rajoitusten höllentämisestä väistämättä myös kuolleisuuden selvä lisääntyminen?

– Nuo ovat skenaarioita. Emme tiedä, mitä oikeasti tapahtuu, siksi tilannetta täytyy seurata. Nykyinen tilanne syntyi, kun oletettiin, että käyttöön otetuilla rajoituksilla päästään jollekin tuollaiselle tasolle. Sitten tartuttavuusluku meni paljon, paljon alemmas, mikä on tietysti hyvä asia, Salminen sanoo.

Jotta tehohoitopotilaiden määrä pysyisi huippuluvun 300 alapuolella, olisi rajaustoimia jatkettava Hetemäen työryhmän raportin mukaan 4–5 kuukautta. Epidemian kestoksi arvioidaan vuosi.

Suomi siis jatkaa 4–5 kuukautta tasolla, jossa tartuttavuusluku on huomattavasti nykyistä korkeammalla tasolla. Minkälaisiin seurauksiin pitäisi varautua?

– Nämä ovat skenaarioita, jotka näyttävät, miten erilaisissa tilanteissa voi käydä. Todellisuus tulee olemaan jossakin välimaastossa. Kesän vaikutusta emme osaa vielä arvioida. Tietyt lainalaisuudet viittaavat siihen, että kesällä tilanne voi rauhoittua itsestään. Toisaalta sekään ei pidä välttämättä paikkaansa, koska tämä on uusi tauti, eikä aikaisemmilta vuosilta ole minkäänlaista suojaa. Hallitus ei ole tehnyt päätöksiä skenaarioiden vaan kokonaisarvion pohjalta, he ovat nähneet, että nämä rajoitukset pitää poistaa tässä vaiheessa monenlaisista syistä, Salminen toteaa.

Kun tartuttavuusluku oletettavasti nousee, sillä on väistämättömiä seurauksia?

– Hallitus tekee omaa riskinarviointiaan hyödyistä ja haitoista, päätösprosessit eivät ole mustavalkoisia.

Hallitus on perustanut päätöksensä asiantuntijoiden, erityisesti THL:n arvioihin. Mikä on oma arviosi höllennystoimien haitoista?

– En lähde ennustamaan. On oltava valmis toimimaan, jos tilanne näyttää huonolta.

Onko Suomi omaksunut laumaimmuniteettistrategian?

– Ei ole, en allekirjoita tuota ollenkaan. Hetemäen raportissa otetaan uusia keinoja käyttöön, lisätään testausta ja tartunnan jäljittämistä. Niillä voidaan jarruttaa epidemian kulkemista.

Salminen sanoi Helsingin Sanomille, että koronaviruksen ”tukahduttaminen on mahdollista, mutta se on vain tilapäinen ja lyhytaikainen ratkaisu, ja sen hinta on todella kova”.

Eikö hidastamisstrategiankin hinta ole kova, kun tautia ei tukahduteta, vaan sen kanssa kitkutellaan jopa useampi vuosi?

– Nythän mennään aika paljon normaalimpaan. Kun tartunnanjäljitys saadaan laajasti käyttöön, tilanne voi ehkä palata aika normaaliksi, Salminen muotoilee.

46 tutkijaa ja asiantuntijaa julkaisi avoimen kirjeen, jossa he vaativat viruksen tukahduttamista ja pitivät esimerkkimaina Taiwania, Uutta-Seelantia, Australiaa, Hongkongia, Itävaltaa, Kreikkaa ja Islantia.

Voisiko Suomi lähteä vielä näiden maiden linjoille?

– Asiasta saa tietenkin olla eri mieltä, mutta hallitus on sen päätöksen on tehnyt. Jos siihen (tukahduttamiseen) lähdetään, täytyy olla varma, että virus ei koskaan mistään putkahda, sitten olemme aika pullossa. Taiwan, Uusi-Seelanti ja Australia ovat saaria, myös Etelä-Korea käytännössä, koska pohjoispuoli on suljettu. Jokainen maa yrittää tasapainoilla sen kanssa, että pystyttäisiin elämään mahdollisimman normaalisti, mutta samaan aikaan epidemia ei kiihtyisi liikaa, vaikka se tarkoittaa sitä, että sen kanssa joudutaan olemaan pidempään. Jonkun vuoden kuluttua voi olla rokote yhtenä lisätekijänä tai voi tulla lääke.

Millä nimityksellä kutsuisit Suomen koronastrategiaa?

– Puhuisin jarruttamisesta. Tukahduttaminen antaa sellaisen mielikuvan, että tämä voitaisiin kadottaa maailmasta, kun se ei vaan ole realistista, Salminen näkee.