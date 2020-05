Kommentti: Gallup-romahtaja Jussi Halla-aho on poliittisesti hukassa, kun Sdp:n Sanna Marin rulettaa ylivoimallaan

Kun puoluejohtajat kokoontuivat Ylen A-Studiossa 3. joulukuuta, koronasta ei ollut tietoakaan. Puoli vuotta tämän kuvan jälkeen Sanna Marin on nostanut puolueensa kirkkaasti ykköseksi ja Jussi Halla-ahon persujen kannatus on romahtanut.

Ylen tuore gallup vahvistaa, että kriisissä kansa tukee asiallista menoa, eikä helppoheikkimeininki tuo pisteitä. Siksi Sdp:n Sanna Marin rulettaa, ja Jussi Halla-ahon persut tulevat vauhdilla alas, arvioi politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Ylen aamulla julkaisema gallup kertoo samaa kuin aikaisempi Alma-media gallup:

Sdp nousee ja on jättänyt muut kirkkaasti varjoonsa.

Ilmiö on sama kuin muuallakin maailmassa ja Euroopassa. Kansa seuraa kriisissä johtajaa.

Sdp:n kannatus on noussut kuukaudessa 2,5 prosenttiyksiköllä 22,1 prosenttiin.

Sdp saa kiittää noususta liki yksinomaan pääministeri Sanna Marinia (sd). Hän on esimerkiksi koronaan liittyvissä tiedotustilaisuuksissaan antanut kasvot kriisin asialliselle hoidolle.

Tiedotustilaisuudet hän on vetänyt hyvin, vaikka taustalla ja hänen johtamassaan hallituksessa onkin ollut käsittämättömiä sotkuja.

Joku voisi kysyä, kuinka korkealle puolueen kannatus voisikaan nousta, ellei julkisuudessa kävisi silloin tällöin myös perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd).

Tai vaikkapa puolueen elokuuhun saakka jatkava puheenjohtaja, pääministerin paikan jättämään joutunut Antti Rinne (sd).

Esimerkiksi keskiviikkona Ylen aamu-tv:ssä Rinne taisi enemmän sotkea kuin kirkastaa Sdp:n kilpeä epäselvillä talouspoliittisilla puheillaan, ja varsinkin selostamalla varapuhemiehen rooliin kuulumattomalla tavalla perustuslakivaliokunnan kytkyä valtiovarainministeriön kansliapäällikön valintaan, eli ns. Päivi Nerg -tapausta.

Mutta Marin vetää.

Sanna Marinin pääministerikaudella Sdp:n kannatus on noussut yhdeksän prosenttiyksikköä. Se on poikkeuksellisen paljon se. Se on erittäin paljon.

Luvuista on helppo päätellä, että Marin on vetänyt kannatusta varsinkin vihervasemmistosta. Naiset ovat palanneet Sdp:hen – mutta ennen muuta vanhukset.

– Jos katsotaan yli 50-vuotiaita ja varsinkin yli 65-vuotiaita, niin SDP:n kannatus on noussut useita prosenttiyksikköjä viime kuusta, ja se oli jo silloin korkealla, Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja sanoo Ylellä.

Samaan aikaan toisaalla: Jussi Halla-ahon johtamien perussuomalaisten kannatus on romahtanut vastaavaa tahtia kuin Sdp on noussut.

Kuukaudessa perussuomalaiset tuli alas 2,1 prosenttiyksikköä ja tippui 17,9 %:n kannatuksella kokoomuksen (18,2 %) taakse – ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen. Koronakriisin aikana puolueen kannatus on tippunut kaikkiaan kuutisen prosenttiyksikköä.

Koronakriisin aikana poliittinen helppoheikkimeininki (jota on varsinkin eduskuntaryhmässä) ei pure, ja Halla-aho itse on ollut kuin haamu entisestään.

Perussuomalaiset on, sanotaanko näin, henkisesti hukassa. Pakolaispolitiikka ei käy nyt lyömäaseeksi. Puolueen johtohahmoista näkee, että poliittinen kompassi on hukassa.

Kun puolue ensin huutaa naama punaisena, etteivät maahanmuuttajat tee töitä, ja sitten vastustaa heidän sijoittamistaan maatalouden kausitöihin, yhtälö ei avaudu. Se on ristiriitaista.

Kun isänmaa sukeltaa pahimpaan kurimukseen sitten sotavuosien, perussuomalaisten retoriikka ei toimi. Tätä vauhtia persut ovat tippumassa alle 17,5 prosentin eduskuntavaalikannatuksen.

Yhtä lailla hukassa on ollut kokoomus. Nyt se punnersi siis nippa nappa persujen ohi, mutta asialinjaa edustava puheenjohtaja Petteri Orpo (kok) on ollut hiukan samoissa ongelmissa kuin Halla-ahokin: Mitähän tässä oikein tekisi?

Nyt kokoomus saa laimean lohdun siitä, että perussuomalaiset tippuivat kokoomuksen alle, mutta kokoomuksen omasta noususta ei todellakaan kannata puhua.

Kepu on jämähtänyt 12 prosentin tasolle. Hurraahuutoja ei kannata Katri Kulmunin (kesk) päästellä, sillä historiallisen umpisurkea 13,8 prosentin eduskuntavaalituloskin häämöttää vielä kaukana.

Vihreät hiipuu huippuluvuistaan ja kannatus on alle eduskuntavaalien, eikä vasemmistoliitto nouse.

Vasemmistoliitossa on turvauduttu jo epätoivoisiin, populistisiin aloitteisiin, kuten puheenjohtaja, opetusministeri Li Anderssonin (vas) äänestäjiä kosiskelevaan vappusataseen. Puolueessa ihmetellään, että aloitteelle naureskellaan, kun Skdl:n perillinen on valmis tukemaan yhtä lailla Virtasten työtöntä perhettä kuin maan rikkainta miestä Antti Herliniä satasen apurahalla.

Mutta tilanteet muuttuvat. Se mikä nousee, saattaa myös laskea – ja päinvastoin.

Jatkossa kannatuskäänteet saattavat olla nopeita.

Yksi vaihe kriisissä on nyt takanapäin. Samaan aikaan, kun yhteiskuntaa valmistellaan toimintakuntoon, politiikka palaa politiikkaan. Ne kriisin alkuajat, jolloin hallitukselle annettiin työrauha hoitaa vaikeaa tilannetta, ovat takanapäin.

Nyt hallituksen tekoja seuraavat sekä oppositio että media eri tavalla kuin vielä reilu kuukausi sitten.

Vauhdissa hallitus on tehnyt muun muassa rahanjaon suhteen äkkipikaisia päätöksiä, joista on jo paljastunut ja tulee paljastumaan jatkossa taatusti kummallisuuksia. Hallitus kantaa niistä poliittisen vastuun.

Kesään mennään vielä kriisimoodissa, mutta viimeistään syksyllä kaikki on toisin.

Kun hallitusohjelma täytyy kirjoittaa uusiksi ja jaettavat rahat on jaettu, alkaa uusi arki, joka ravistelee taatusti myös Marinin hallitusta. Jos se kestää syksyn puhurit, se olisi ihme.

Hallituksen sisällä on jo hallitusohjelman uusimisesta täysin eri näkemyksiä. Keskusta ei tule hyväksymään hallitusohjelman kirjauksia ilmaisesta toisen asteen koulutuksesta tai muista uusista menoista. Kun vihervasemmisto ei niistä luovu, hallituksen tulevaisuus ei hyvältä näytä. Gallup-ykkösen Sdp:n sisäiset ristiriidat saattavat nousta myös pintaan.

Verotulot romahtavat ja syksyllä on jo hetki aikaa miettiä valtion velkaantumista. Myös euroalueen yhteiset vastuut painavat niskaan.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo on vaatinut, että nyt olisi hyvä hetki toteuttaa myös kansalaispalkka. Mielenkiintoista seurata, ajaako hallitus ohjelmansa mukaisesti myös henkilökorttien tasa-arvouudistusta, jolle on laskettu jopa miljardin hintalappu.

Viimeistään syksyllä avautuvat myös oppositiolle pelin paikat.

Siksikään näitä koronakriisin aikaisia gallupeita ei vielä kannata pitää lopullisena totuutena.

Ja loppukesästä / alkusyksystä pidetään myös kesäkuulta siirretyt puoluekokoukset, mikä pakottaa puolueet profiloitumaan.

Jos nyt seuraamme kummallisia aikoja, niin niitä riittää taatusti syksyksikin.