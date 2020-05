Tällainen on hallituksen ravintoloille antama tukipaketti

Hallitus antaa ravintoloille 83 miljoonaa tukea myynnin laskusta ja 40 miljoonaa euroa henkilöstön palkkaamiseen.

Ravintolat saavat tukea 123 miljoonaa euroa.

Työministeri Tuula Haatainen (sd) esitteli hallituksen kaksiosaisen mallin.

Ensimmäinen tuki on henkilökunnan palkkaamiseen ravintoloiden avaamisen jälkeen, toinen tuki on korvausta myynnin laskusta.

Koronakriisi hiljensi ravintolat jo maaliskuussa, ja ne pantiin säppiin huhtikuun alussa.

Uudelleentyöllistämisen tuki on ravintoloiden avaamisen jälkeen suunnattu avustus työntekijöiden palkkaamiseen, iso osa henkilökunnasta on ollut lomautettuna.

Tuki on noin 1 000 euroa per työntekijä. Tuen ehtona on ollut, että yritys maksaa kesä-elokuussa työntekijälle palkkaa vähintään 2 500 euroa.

Tukea maksetaan maksimissaan niin monesta kokoaikaisesta työntekijästä, joita ravintolalla oli ennen koronakriisiä. Tukea voidaan myöntää yritykselle enintään 800 työntekijästä.

Ravintolan saamat muut tuet voivat vaikuttaa tuen määrään.

Tukea pitää hakea. Tuen myöntää ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus KEHA-keskus.

Ravintolat ovat kiinni toukokuun loppuun, ruuan ulosmyynti on sallittu.

Hyvitys toiminnan rajoittamisesta on tuki myynnin laskemisesta.

Tukea maksetaan joustamattomista kustannuksista. Työministeri Haatainen sanoi tiedotustilaisuudessa, että tuki ei korvaa ainehankintoja, palkkoja eikä investointeja.

Tuki lasketaan siitä, miten paljon ravintolan myynti on laskenut huhtikuussa, ja tätä verrataan tammi-helmikuun keskimääräiseen myyntiin. Hyvitys on prosenttia.

Tuki voi suurimmillaan olla 500 000 euroa.

Ne ravintolat, joiden keskimyynti tammi-helmikuussa oli yli miljoona euroa, hyvitysprosentti miljoonan ylittävältä osalta on 5.

Jos ravintola on saanut koronatukia ELY-keskukselta tai Business Finlandilta, ne vähennetään hyvityksestä.

Tuki maksetaan pääosin ilman hakemusta. Tiedot saadaan Verohallinnolle maksetuista arvonlisäverotiedoista.

Muita tukia hakeneille ravintoloille, tuki myönnetään hakemuksesta. Tuen myöntää ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus KEHA-keskus.

Tuki maksetaan kahdessa erässä. Arvio on, että tukia voidaan alkaa maksaa kaksi viikkoa siitä, kun laki on hyväksytty. Eduskunta ei ole saanut vielä käsiteltäväkseen lakiesitystä, ja lakiesitys valmistuu huomenna tai ylihuomenna.