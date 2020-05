Uuden ohjeistuksen taustalla ovat sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikön Kirsi Varhilan mukaan kansanterveydelliset syyt.

Sosiaali- ja terveysministeriö päivittää hallituksen linjauksen pohjalta yli 70-vuotiaita koskevaa toimintaohjettaan.

STM julkisti 19. maaliskuuta toimintaohjeen, jonka mukaan yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään koronaepidemian vuoksi erillään muista ihmisistä ja välttämään liikkumista kodin ulkopuolella.

Nyt ikäihmisiä suorastaan kannustetaan liikkumaan kotinsa ulkopuolelle.

– Ensivaiheessa oli tärkeätä saada koronatilanne aisoihin, ja oli tarkoituksenmukaista tehdä yksiselitteiset ohjeet. Nyt pystytään näkemään myös muita vaikutuksia, mitä rajoituksilla on ollut. Järjestöjen, kansalaisten ja asiakkaiden omaisten kautta on tullut viestejä siitä, miten eristäytyminen vaikuttaa mielen hyvinvointiin ja fyysiseen toimintakykyyn, sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Satu Karppanen sanoo.

Uutena päälinjauksena on se, että yli 70-vuotiaat voivat tavata muita ihmisiä, kuten lapsenlapsiaan, kunhan tapaamiset hoidetaan pääsääntöisesti ulkona ja samalla huolehditaan kahden metrin etäisyydestä sekä hyvästä hygieniasta.

Fyysistä läheisyyttä tulee yhä välttää, itse asiassa turvaväliin on tulossa tiukennus: nykyisessä toimintaohjeessa puhutaan metrin etäisyydestä, kun nyt turvaväli on tarkentunut pariin metriin.

Uusi toimintaohje laaditaan THL:n ja aluehallintoviranomaisten pohjatyön perusteella, ja se valmistuu Karppasen mukaan ”lähiaikoina”.

– Luonteeltaan tämä on suositus, jokainen tekee ratkaisut omasta puolestaan, Karppanen muistuttaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhilan mukaan fyysisten kontaktien osalta ohje on entinen eli niitä on vältettävä.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila viestittää IS:lle, että ohjeistuksen lieventämisen taustalla ovat kansanterveydelliset syyt.

– Kyse on terveydestä kokonaisuutena, ei pelkästään mielenterveydestä. Liikkumattomuus on riski terveydelle. On hyvä käydä kävelylenkillä fyysisiä kontakteja välttäen.

Eristysohjeen piirissä on ollut 880 000 yli 70-vuotiasta. Muita riskiryhmäläisiä on 200 000.

Tilannetta tarkastellaan Karppasen mukaan iäkkäiden osalta uudelleen kesäkuun lopulla.

Hallitus on pitänyt mahdollisena myös linjausten tiukentamista, jos tautitilanne ryöpsähtää uudelleen.