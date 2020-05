Keskuskauppakamarin kysely koronakriisin hoidosta: Hallitukselle kiitos – ja tyrmäys

Hallitus saa yritysten ruusut epidemian hoitamisesta, risut talouskriisin hoidosta.

Koronaepidemian hoito on sujunut hyvin, talouskriisin ei.

Keskuskauppakamari kysyi jäsenyritystensä mielipiteitä koronakriisin hoitamisesta ja lähitulevaisuuden näkymistä.

Yritysten mukaan Sanna Marinin (sd) hallitus on onnistunut koronaepidemian hoidossa mallikkaasti. Kyselyyn vastanneista yrityksistä 78 prosenttia oli sitä mieltä, että hallitus on onnistunut koronaepidemian hoidossa melko hyvin tai erittäin hyvin.

Koronan aiheuttaman talouskriisin hoidosta hallitus saa yrityksiltä pyyhkeitä. Kyselyyn vastannaista yrityksistä 55 prosenttia piti talouskriisin hoitoa melko huonona tai erittäin huonona, ja 17 prosenttia yrityksistä ei osannut sanoa vielä kantaansa hallituksen taloustoimille.

– Kun valtaosa kyselyyn vastanneista yrityksistä on sitä mieltä, että talouskriisin hoitaminen on sujunut huonosti, on hallituksen otettava tämä asia vakavasti. Kyse on suomalaisten työpaikoista, joita nyt menetetään kymmeniä tuhansia turhaan, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi totesi.

Toimialasta riippumatta yritykset ovat tyytymättömiä talouskriisin hoitoon.

Liki 80 prosenttia hotelli- ja ravintolayrittäjistä antoi hallitukselle huonon arvosanan talouskriisin hoitamisesta.

– Hallitusta ei moitita vain haukkumisen vuoksi vaan sen takia, että yritykset todellakin kokevat joutuneensa ahdinkoon hallituksen toistaiseksi liian vähäisten talouspoliittisten toimien takia. Vielä voi parantaa juoksua, mutta sen aika on viimeistään nyt, Romakkaniemi sanoi.

Hallitus on korjaamassa yritystukipakettiaan ja hiomassa pitkään valmisteltua tukipakettia ravintoloille.

Kuten arvata saattaa, koronakriisi on vaikuttanut valtaosaan yrityksistä negatiivisesti.

Reilu viidennes yrityksistä kertoi liikevaihtonsa pysyneen ennallaan tai nousseen. Liki 40 prosentilla yrityksistä liikevaihto on koronan vuoksi laskenut 1-25 prosenttia ja noin joka kahdeksannella yrityksellä liikevaihto on romahtanut 75-100 prosenttia.

Lähitulevaisuus näyttää yritysten mukaan vielä synkemmältä. Keskuskauppakamarin kyselyyn vastannaista yrityksistä vain 13 prosenttia arveli, että heidän liikevaihtonsa kasvaa tai pysyy ennallaan seuraavan kahden kuukauden aikana.

Peräti 45 prosenttia yrityksistä ennakoi, että liikevaihto laskee 1-25 prosenttia kahden kuukauden aikana. Viidennes yrityksistä arvioi liikevaihtonsa hiipuvan 50-100 prosenttia.

Joka neljäs yritys kokee konkurssin uhkaa koronakriisin vuoksi. Kyselyyn vastannaista yrityksistä 26,6 prosenttia sanoi, että oman yrityksen konkurssiriski on noussut merkittävästi koronaepidemian vuoksi.

Kyselyyn vastasi 2 483 Keskuskauppakamarin jäsenyritystä, ja kysely tehtiin tämän viikon maanantaina.

Keskuskauppakamarilla on tukku ehdotuksia yritysten auttamiseksi koronakriisin aikana.

Se haluaisi muun muassa Tyel, YEL- sekä sairas- ja työttömyysvakuusmaksut akuutin kriisin ajaksi valtion kustannettavaksi. Tämä maksaisi yli miljardi euroa kuukaudessa.

Ravintoloille, hotelleille sekä tapatuma- ja messujärjestäjille Keskuskauppakamari vaatii vähintään 500 miljoonan euron suoraa tukea.

Lisäksi Keskuskauppakamari jatkaisi verojen ja maksujen koroton lykkästä sekä nopeutettua lomautus- ja yt-menettelyä vuoden loppuun saakka.