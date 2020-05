– On ihmisyyttä kunnioittavaa, että ihminen saisi myös koronakriisin aikana elää edes jotenkin oman näköistä elämää, ex-ministeri Anu Vehviläinen peräänkuuluttaa.

Keskustan kansanedustaja, ex-ministeri Anu Vehviläinen perää hallitukselta sen eilisten ratkaisujen jälkeen inhimillisempää otetta yli 70-vuotiaiden karanteeninomaisiin olosuhteisiin.

– Ymmärrän hallituksen vaikeutta luopua aiemmin annetuista rajoituksista ja suosituksista. Koronakriisin pitkittyessä hallitukselta kuitenkin odotetaan ihmislähtöisempiä kannanottoja. Jyrkiltä kuulostavien velvoitteiden sijaan kolmannessa iässä olevat odottavat avarampia ja inhimillisempiä linjauksia, Vehviläinen kirjoittaa blogissaan.

Hallitus ei luopunut eilen yli 70-vuotiaille annetusta suosituksesta fyysisten kontaktien välttämisestä. Yli 70-vuotiaat on velvoitettu pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan karanteenia vastaavissa olosuhteissa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kuitenkin painotti illalla A-studiossa, että jokainen tekee itse henkilökohtaiset ratkaisunsa siitä, painottaako enemmän esimerkiksi lastenlapsien näkemistä vai omaa terveyttään.

Vehviläinen näkeekin hallituksen eilisessä kirjallisessa kannanotossa hienoista pehmennystä aiempaan kategoriseen linjaan. Siinä nostetaan nyt esiin ”omaa harkintaa toimintaohjetta noudatettaessa”.

Vehviläinen peräänkuuluttaa silti yli 70-vuotiaiden tilanteeseen yksilöllisempää harkintaa siitä, mikä on viisasta ja mikä ei.

– On ihmisyyttä kunnioittavaa, että ihminen saisi myös koronakriisin aikana elää edes jotensakin oman näköistä elämäänsä, eikä arki olisi vain viruksen välttelyä. Pitkä aika karanteenin omaisissa olosuhteissa eläen, muiden ihmisten kanssakäymistä vältellen, voi olla myös riski hyvinvoinnille ja mielenterveydelle.

Hallitus aikoo tarkastella hoivakodeissa asuvien tilannetta ja läheisten vierailuja niissä uudelleen kesäkuussa. Vehviläisen mukaan sen tulee tarkastella myös omissa kodeissaan asuvien yli 70-vuotiaiden tilannetta.

– Heistä iso, todella iso osa odottaa tätä.

Vehviläinen sanoo pitävänsä kokonaisuutena hallituksen eilen julkaisemia muutoksia rajoitustoimien pakettiin kannatettavina ja hyvinä, mutta peräänkuuluttaa 70-vuotiaiden tilanteen tarkastelua.

– Suomessa on lähes 900 000 yli 70-vuotiasta ihmistä. Jokaisella heistä on oma elämäntarinansa. Jokainen heistä on ainutkertainen.

Vehviläinen kiinnittääkin kirjoituksessaan erityistä huomiota yli 70-vuotiaiden erilaisiin elämäntilanteisiin.

– On hyväkuntoisia, terveitä ja aktiivisia 70 vuotta täyttäneitä, joiden arki ei vastaa käsitystämme vanhuselämästä. Eräät heistä ovat vielä työelämässäkin mukana. Harva heistä haluaa kutsuttavan itseään ikäihmisiksi. He ovat mieluummin senioreita ja kolmannessa iässä olevia.

Hänestä heistä puhuminen on eri asia kuin vanhuspalvelulain piirissä olevien ikäihmisten tilanne. Heitä Suomessa on noin 100 000, mutta heidänkin tilanteensa ovat yksilöllisiä.

– Osa heistä saa päivittäin kotihoitoa, osalla on omaishoitaja ja suurin osa pärjää toistaiseksi ilman ulkopuolista apua ja hoivaa.

Vehviläinen kantaa kirjoituksessaan huolta myös heidän kontakteistaan läheisiin tilanteessa, jossa vierailut hoivakoteihin ovat toistaiseksi kiellettyjä. Hän peräänkuuluttaa uusien käytäntöjen keksimistä siihen, että asukkaat voisivat tavata läheisiään.

– Kelien lämmetessä on enemmän mahdollisuuksia järjestää turvallisia tapaamisia. Toivon, että myös saattohoitotilanteissa läheisillä on mahdollisuus olla läsnä. Yhteisiä viimeisiä hetkiä on pystyttävä sallimaan.