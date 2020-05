Jos Suomen epidemian tilanne jatkuu koko kesän yhtä hitaasti etenevänä kuin huhtikuussa, kaikki ennusteet viittaavat voimakkaaseen epidemian uudelleenkäynnistymiseen syksyn tai alkutalven aikana.

Vaikka koronavirusepidemiaa on saatu Suomessa hidastettua niin, että rajoituksia on jo voitu käydä purkamaan, tilanne ei suinkaan ole ohi.

Epidemia voi hiipua kesän aikana ainakin jonkin verran, mutta se palannee syksyllä. Näin todetaan valtiosihteeri Martti Hetemäen työryhmän raportissa, jota hallitus käytti arvionsa pohjana.

Näin raportissa arvioidaan epidemian kehittymistä:

– Infektioepidemiologinen ennuste on, että uutena ilmenevä virusperäinen, keskimäärin lievä ja herkästi tarttuva epidemia pyyhkäisee ensimmäisessä aallossa läpi koko maailman väestön. Jos epidemia noudattaa kausivaihtelua, se voi luonnostaan hiipua kesän ajaksi mutta palata jo seuraavana talvikautena jossakin vaiheessa loppusyksyä tai alkutalvea.

– Epidemian toisen aallon koko on silloin riippuvainen siitä, kuinka suuri osa väestöstä ehti ensimmäisessä aallossa saada infektion. Jos vain pieni osa, toinen aalto on iso. Tätä seuraavina kausina on odotettavissa, että kausi kaudelta vaikutus on vähäisempi.

Taudin hiipuminen kesällä voi raportin mukaan jäädä vähäiseksi, koska epidemia on vasta ensimmäisessä globaalissa aallossaan ja tartunnalle alttiita väestössä on yhä runsaasti.

Rajoitustoimien vaikutusta voi myös olla vaikea erottaa kesällä tapahtuvasta normaalin kausivaihtelun piikkiin menevästä hiipumisesta. Jos hiipuminen kausivaihtelun takia on voimakasta, epidemian uudelleenkäynnistyminen voi myös siirtyä pidemmälle syksyyn.

– Joka tapauksessa kaikki ennusteet viittaavat voimakkaaseen epidemian uudelleenkäynnistymiseen syksyn tai alkutalven aikana, jos Suomen epidemian tilanne jatkuu koko kesän yhtä hitaasti etenevänä kuin huhtikuussa, raportissa sanotaan.

Raportin mukaan COVID-19-epidemian käytöstä kevään, kesän ja alkusyksyn aikana tai tulevina vuosina ei kuitenkaan voida tarkkaan ennustaa.

Epidemian väliaikainen tukahduttaminen saattaisi olla mahdollista, jos nykyisiä rajoitustoimia jatkettaisiin täysimääräisinä useita kuukausia eteenpäin. Koska pandemia on globaali, epidemian uudelleenkäynnistymisen uhka olisi kuitenkin pysyvä eikä rajoituksista voitaisi luopua hyvin pitkään aikaan. Niitä pitäisi jatkaa jopa vuosien ajan.

– Epidemian täydellinen tukahduttaminen pysyvästi ei siksi ole Suomelle realistinen vaihtoehto. Hallittu muttei liian voimakas hidastaminen, jolla ehkäistään terveydenhuollon ylikuormittumista ja sen aiheuttamia terveyshaittoja ja ylikuolleisuutta, on strateginen tavoite, jonka avulla lopulta voidaan kaikista rajoituksista luopua ilman suurta uuden epidemia-aallon riskiä.

Vaikka infektio ei antaisi elinikäistä suojaa uudelleentartunnalta, on todennäköistä, että se antaa ainakin väliaikaisen suojan. Samalla se pidemmällä ajan ainakin vakavilta taudinkuvilta.

– Varsin mahdollinen skenaario tulevaisuudessa on, että uudesta koronaviruksesta tulee kausittain pienehköjä epidemioita aiheuttava kausivirus muiden koronavirusten tapaan. Kun valtaosalla väestöä on ainakin osittainen suoja, vuosittain tartunnan saa varsin pieni joukko.