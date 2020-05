Pekosen mukaan hengityssuojainten osalta tilanne on parempi.

Suojavarustekeskustelu on pyörinyt koronakriisin aikana lähinnä maskien ja hengityssuojien ympärillä.

Vähemmälle huomiolle on jäänyt, että muistakin varusteista on niukkuutta.

– Hengityssuojainten osalta tilanne on parempi kuin suojatakkien kohdalla, joiden tilanne on tällä hetkellä heikko, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) kertoo IS:lle sähköpostitse.

Helsingin Sanomien mukaan Malmin sairaalassa koronapotilaita on ohjeistettu hoitamaan ilman suojakäsineitä, suojapäähineitä ja roiskeita läpäisemättömiä suojavaatetuksia.

Kentän tilanne kertoo Pekosen mukaan ”akuutista tarpeesta ja siitä, että varastoja on saatava täydennettyä läpi epidemian”.

Pekonen vastaa sosiaali- ja terveysministeriössä varautumisesta ja siihen liittyvistä hankinnoista, ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) vastaa varusteiden riittävyydestä sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä. IS ei tavoittanut Kiurua.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa puolestaan Huoltovarmuuskeskuksen toiminnasta sekä kotimaisen tuotannon käynnistymisestä. TEM:issä on kaksi ministeriä, elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) ja työministeri Tuula Haatainen (sd).

Työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri Petri Peltonen kertoi tällä viikolla kotimaisen tuotannon käynnistämiseen liittyvistä riskitekijöistä, kuten sertifiointikysymyksestä ja raaka-aineiden saatavuuteen liittyvistä ongelmista. IS ei tavoittanut Lintilää.

Pekonen viittaa asiantuntija-arvioon, jonka mukaan kentän varastot ja uudet hankinnat riittävät turvaamaan suojavarusteiden saatavuuden terveydenhuollon käyttöön siihen saakka, kunnes kotimainen tuotanto saadaan käyntiin.

– Kotimaisen tuotannon lisäksi on jatkettava hankintoja ulkomailta. Hankinnoista vastaavat ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon kentän toimijat sekä viime kädessä Huoltovarmuuskeskus. Asiassa tehdään myös tiivistä yhteistyötä elinkeinoelämän ja ulkoministeriön lähetystöverkoston kanssa.

Pekosen mukaan sairaanhoitopiirien, kuntien ja muiden toimijoiden omien hankintojen on toimittava, kotimainen valmistus on saatava käyntiin ja Huoltovarmuuskeskuksen on onnistuttava hankinnoissaan.

Pekonen antoi vielä helmi-maaliskuussa ymmärtää, että Suomen varautuminen on ollut äärimmäisen hyvää ja Suomi on kansainvälisessä vertailussa hyvässä tilanteessa.

– Olen sanonut nimenomaan, että Suomen varautumisen taso on hyvä kansainvälisesti vertaillen ja Huoltovarmuuskeskuksen kaltaisia toimintoja ei monissa maissa ole. Tällaiseen tilanteeseen ei kukaan eikä mikään maa olisi voinut varautua siten, että suojavarusteet olisivat riittäneet ilman lisähankintoja. Suojavarusteiden tarve ja kulutus on ollut poikkeuksellisen suurta, mikä on asettanut varusteiden riittävyyden paikoin koville. Epäilemättä tämän kriisin jälkeen on syytä tarkastella pandemiasuunnitelman päivittämistä ja arvioida varautumisemme tilaa, Pekonen sanoo.