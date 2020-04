Valtiovarainministeriön kansliapäällikön valinnasta on sukeutunut farssi, jolle Päivi Nerg on antanut kasvot. Pääministeri Marin oli hyväksynyt jo Päivi Nergin valinnan kansliapäälliköksi. Mitä Antti Rinne (sd) puuhaa Sanna Marinin (ad) selän takana?

Katri Kulmuni (kesk) veti Päivi Nergin nimityksen pois torstaina kalkkiviivoilla. Samalla herää keskustelu, mitä Sdp:n kulisseissa tapahtuu, pohtii politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Tänään odotettiin jännittyneenä, nimitetäänkö valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Päivi Nerg saman ministeriön kansliapäälliköksi. Hän on esittelevän eli valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk) ehdokas paikalle.

No ei nimitetty.

Taaskaan.

Kulmuni veti viime hetkillä esityksen pois valtioneuvoston listoilta. Näin hän perusteli asiaa twitterissä:

Keskusteltuani esittelijän kanssa olen päätynyt vetämään VM kansliapäällikön nimityksen pois VN listoilta. Haluan antaa perustuslakivaliokunnalle sen tarvitseman ajan tiedonsaantiasian käsittelyyn.

Viime viikolla Nergin nimityksen esti kehitys- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd).

Nerg on Sdp:lle kuin punainen vaate, tai ehkä Sdp:n kyseessä ollen näin vappuna pikemminkin vastenmielisen kepuvihreä.

Kansliapäällikön nimityksessä ovat menneet kaikki mahdolliset puurot ja vellit sekaisin.

Sana farssi ei riitä kattamaan, mitä asian ympärillä on tapahtunut. Nyt tarvittaisiin huomattavasti voimakkaampi ilmaisu.

Uuden sotkuvaihteen nimityksen ympärille sai Sdp:n puheenjohtaja, pääministerin paikalta joulukuussa syrjäytetty Antti Rinne (sd.).

Viime viikon torstaina Antti Rinne johti Sdp:n puoluehallitusta, jossa hän pisti pystyyn Nergin vastaisen vyörytyksen.

Nergin mustalla listalla on se, että hänen katsotaan pimittäneen tietoja eduskunnan perustuslakivaliokunnalta sote-sotkujen aikana viime vaalikaudella. Asiaa selvitellään, ja eduskunta on (oikeutetusti) sotajalalla oikeuksiensa puolesta.

Sdp:n kannalta asiassa on yksi kiusallinen juttu: pääministeri Sanna Marin (sd) oli ehtinyt jo lyömään kättä kepun Katri Kulmunin kanssa, että Nergin nimitys on ok. Marin ei ollut paikalla viime torstain kokouksessa, eli Antti Rinne sai urheilutermein tilaa ”peippailla” asiassa.

Nyt kysymys kuuluukin, kuka Sdp:tä johtaa?

Tehdäänkö nimityslinjaukset Rinteen johtamassa puoluehallituksessa vai Marinin johtamassa ministeriryhmässä. Hallituksen pelisääntöjen mukaan asia tosin kuuluu yksiselitteisesti Kulmunille.

Kansliapäällikkö pitäisi kuitenkin nimittää ennen kuin Sdp vaihtaa puheenjohtajaa, ja Marin saa myös puoluehallituksen vetääkseen.

Sotku on nostanut päivänvaloon myös Sdp:n ja keskustan väliset riidat, joita Marin ja Kulmuni ovat yrittäneet pitää maton alla.

Kepu kävi vastahyökkäykseen käymällä kulisseissa kiistan keskelle joutuneen perustuslakivaliokunnan ja sen demaripuheenjohtajan Johanna Ojala-Niemelän kimppuun.

Kun perustuslakivaliokunta otti kantaa ravintoloiden aukiolon rajoituksiin, monen kepukansanedustajan mukaan Ojala-Niemelä oli jäävi.

Miksikö?

No siksi, että Ojala-Niemelä istuu myös laajaa ravintolatoimintaa harjoittavan punapääoman Tradekan hallituksessa. Perustuslakivaliokunta suositteli Ojala-Niemelän suulla ravintoloille taloudellisia tukia rajoitusten korvaukseksi.

Jääviyskysymys onkin aiheellinen.

Valtiovarainministeriön kansliapäällikön virka on Suomen tärkein.

Valittiinpa nyt paikalle kuka tahansa hakijoista, nimitettävän maine on pilattu poliittisella pelillä jo etukäteen.

Kun hakijalista selvisi, haku yritettiin panna uusiksi, mutta sen torppasi oikeuskansleri.

Toistaiseksi tilanteen on pelastanut se, että Martti Hetemäki on jatkanut tehtävässään kahteen otteeseen. Nyt hän on yliajalla kesäkuun loppuun saakka koronakriisin takia ennen kuin siirtyy työelämäprofessoriksi.

Mutta kesäkuun loppuun mennessä valinta pitäisi tehdä.

Kaiken lisäksi kukaan ei edes tunnu tietävän, kuka olisi Sdp:n mielestä sopiva ehdokas paikalle.

Omista riveistä paikkaa on hakenut valtiovarainministeriön talouspolitiikan koordinaattori Markus Sovala (sd), mutta hän ei kelpaa edes omalle puolueelleen. Toisena ehdokkaana on mainittu Suomen Pankin neuvonantaja Lauri Kajanoja, mutta häneltä puuttuu johtajakokemus.

Muut hakijat ovat Sdp:nkin kannalta mahdottomia, vaikka päteviä ovatkin. Esimerkisi valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston päällikkö Leena Mörttinen olisi kaiketi pätevä, muttei sopiva, sillä hänen isänsä Tapani Mörttinen on entinen kokoomuksen pitkäaikainen kansanedustaja ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja.

Jotta farssi saisi lopulta farssimaisen ratkaisun, niin tässä yksi ehdotus asian ratkaisemiseksi:

Valitkaa paikalle kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok)!

Vartiainen on valtiotieteiden tohtori, eikä hänen pätevyyttään paikalle voi kukaan kyseenalaistaa. Sen jälkeen ei tarvitsisi kenenkään muistutella sitäkään, että huolimatta kovasta virkamiestaustastaan ja johtajakokemuksestaan Nerg on vain maa- metsätaloustieteiden maisteri tohtoreiden joukossa.

Sdp:kin voisi hyvän paikan tullen aina muistuttaa, että Vartiaisella oli sentään joskus Sdp:n jäsenkirja ennen kuin loikkasi kokoomukseen.

Mutta jos joku luulee, että asian ympärille käydyllä poliittisella pelillä on joku voittaja, niin vastaus on selvä.

Ei ole.