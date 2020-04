Kulmuni veti pois VM:n kansliapäällikön nimityksen

Hallituksen riveissä on ilmennyt vastustusta Kulmunin esittämää alivaltiosihteeriä Päivi Nergiä kohtaan.

Valtiovarainministeriön kansliapäällikön nimitys siirtyy taas eteenpäin.

Valtiovarainministeriön kansliapäällikön nimityksen pattitilanne jatkuu. Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) veti nimityksen itse pois listalta.

– Keskusteltuani esittelijän kanssa olen päätynyt vetämään VM kansliapäällikön nimityksen pois VN listoilta. Haluan antaa perustuslakivaliokunnalle sen tarvitseman ajan tiedonsaantiasian käsittelyyn, Kulmuni kertoi Twitterissä.

Kulmunin piti tänään kello 13 esitellä valtioneuvoston istunnossa Päivi Nerg ministeriönsä uudeksi kansliapäälliköksi.

Perustuslakivaliokunta aloitti tällä viikolla selvityksensä viime kevään sotetapahtumista, kun valtiovarainministeriö ei ollut antanut kaikkia tietoja eduskunnalle. Nerg oli tuolloin valtiovarainministeriön johtava sotevirkamies.

Nimityksestä on ollut kiistaa keskustan ja Sdp:n välillä jo aikaisemmin. Muut viranhakijat ovat taloustieteen tohtoreita, Nerg on maatalous- ja metsätieteen maisteri, mutta hänellä on nimitysperusteen mukaan vankin johtajakokemus.

Kulmuni jätti kaksi viikkoa sitten myös Nergin nimityksen pois valtioneuvoston listalta. Viime viikolla ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd) nosti asian pöydälle ja nimitys jäi käsittelemättä.