EK: Koulut auki vapun jälkeen, ravintoloita asteittain jo toukokuun puolella

Rokotetta ei voida jäädä odottelemaan, vaan viruksen kanssa on opittava elämään, Elinkeinoelämän keskusliiton exit-ryhmää vetävä Mikko Helander sai tiedotustilaisuudessa.

Elinkeinoelämän keskusliitto esitteli hahmotelmansa Suomen exit-strategiaksi.

Kouluja voisi ryhtyä avaamaan heti vapun jälkeen, Elinkeinoelämän Keskusliitto (EK) ehdottaa.

EK esitteli keskiviikkona omat ajatuksensa Suomen exit-strategiasta eli siitä, kuinka koronaviruksen leviämistä torjuvia rajoituksia pitäisi purkaa.

Liitto antaa tukensa Saksan mallin mukaiselle strategialle, jolla tautia pyritään hallitsemaan.

Saksa on jo purkanut joitakin koronarajoituksia, ja muun muassa osan koululaisista on määrä palata takaisin kouluun ensi viikolla. Samoin esimerkiksi autojätti Volkswagen on pikku hiljaa käynnistämässä tehtaitaan uudelleen.

– Meillä ei ole varaa elää suljetun yhteiskunnan kanssa kovin pitkään, EK:n exit-ryhmän puheenjohtaja, Keskon pääjohtaja Mikko Helander sanoi tiedotustilaisuudessa.

Jotta Suomen talous voisi kääntyä kasvuun vielä tämän vuoden puolella, tarvitaan Helanderin mukaan toimia, jotka mahdollistavat paluun turvalliseen työntekoon, kuluttamiseen ja liikkumiseen kesästä alkaen.

EK on hahmotellut aikataulua siitä, kuinka rajoituksia voitaisiin lähteä purkamaan.

Ensimmäiset oppilaat voisivat palata lähiopetukseen heti vapun jälkeen toukokuun alkupuolella. Kouluja ja oppilaitoksia avattaisiin sen jälkeen vaiheittain.

Ravintoloita EK avaisi porrastetusti toukokuun jälkipuoliskolta alkaen.

Myös valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni avaisi ravintoloita jo toukokuun puolella. Kulmuni sanoi keskiviikkona IS:lle toivovansa, että ravintolat voisivat avautua ennen toukokuun lopun määräaikaa, kunhan suojaväleistä huolehditaan.

Lasten ja nuorten harrasteurheilua päässee jatkamaan alkukesästä, EK uskoo. Suurempien kokoontumisen sallimisessa sen sijaan mennee syksyyn, ja riskiryhmien eristyksen purkaminen tullee ajankohtaiseksi vasta vuoden lopulla.

Vaikka Suomi lähtee rajoitusten purkuun EK:n mielestä monilta osin hyvästä tilanteesta, puutteitakin vielä on.

Liiton mukaan epidemian hallitsemiseksi tarvitaan välittömästi lisää suojavarusteita, testauskapasiteettia ja jäljittäjiä. Maskeja tarvitaan päivittäin jopa 6 miljoonaa ja testauskapasiteetti pitäisi nostaa 12 000 testiin päivässä. Tartuntaketjujen jäljitystyöhön tarvitaan EK:n laskelmien mukaan 1300–1800 jäljittäjää.

Hallitus neuvottelee koulujen mahdollisesta avaamisesta tänä iltana. Varsinainen pääpäivä rajoitustoimien ja exit-strategian ratkaisuille on hallituksessa sunnuntai.

