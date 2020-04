Pääministeri Marin: Hallitukselta on puuttunut kriisiajan välineitä ja aikaa valmistella niitä

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan valmiuslainsäädäntö on arvioitava Marinin mukaan huolellisesti, ja se on uudistettava yhteistyössä kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo oli pyytänyt pääministerin ilmoitusta koronakriisin hoidosta sekä sosiaali- ja terveysministeriön poliittisessa johtamisessa tehdyistä virheistä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) toteaa ilmoituksessaan eduskunnalle, että hallitukselta on puuttunut kriisiajan välineitä.

– Meiltä on puuttunut kriisiajan välineitä, joita olemme joutuneet matkan varrella luomaan aivan liian kiireisellä valmisteluaikataululla.

Hänen mukaansa akuutin tilanteen väistyttyä valtionhallinnon toimivuutta, eri viranomaisten yhteistyötä sekä kansallista varautumista poikkeustilanteisiin on syytä arvioida.

Valmiuslainsäädäntö on arvioitava Marinin mukaan huolellisesti, ja se on uudistettava yhteistyössä kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa. Lainsäädäntöä on kokonaisuudessaan syytä tarkistaa varautumisen näkökulmasta, jotta tulevaisuudessa Suomi olisi entistä paremmin valmistautunut mahdollisiin kriiseihin.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo oli pyytänyt pääministerin ilmoitusta koronakriisin hoidosta sekä sosiaali- ja terveysministeriön poliittisessa johtamisessa tehdyistä virheistä.

Marin myöntää, että hallitus on tehnyt virheitä kriisin keskellä, ja niitä tullaan myös tulevaisuudessa tekemään.

– Tämä johtuu siitä, ettei kaikkea tiedetä ja pystytä tai osata ennakoida. Ihmiset myös epäonnistuvat ja tekevät virheitä inhimillisistä syistä.