Perustuslakivaliokunta aloittaa selvityksen eduskunnan tiedonsaantioikeuden toteutumiseen liittyvistä ongelmista. Valiokunta päätti asiasta kokouksessaan tiistai-iltana.

Valtioneuvoston ja eduskunnan välillä on ollut tiedonkulkuongelmia useaan otteeseen viime aikoina, ja eduskunta on huomauttanut asiasta moneen kertaan. Esimerkiksi viime vuoden keväällä valtiovarainministeriön virkamiesten on sanottu sote-uudistuksen loppumetreillä tietoisesti pimittäneen eduskunnalta tiedot 210 miljoonan euron rahoitusepäselvyydestä.

Huhtikuun alussa apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen antoi ministeriön virkamiehille tapauksessa puhtaat paperit. Eduskunnassa asiasta oltiin eri mieltä.

Yksi selvityspäätöksessä nimetyistä ongelmista on Puumalaisen antama ratkaisu.

