Hallitus päättää koulujen avaamisesta viimeistään ylihuomenna torstaina.

IS:n tietojen mukaan hallitus päättää viimeistään torstaina aamupäivällä koulujen avaamisesta.

Päätös voi tulla jo huomenna.

Huomenna keskiviikkona hallituksen iltakoulu on muuttunut hallituksen neuvotteluksi, jossa hallitus kuulee asiantuntijoiden näkemykset siitä, onko koulut syytä avata viimeistään toukokuun 13. päivän jälkeen, vai pidetäänkö koulut suljettuina kesälomiin asti.

Jos ja kun koronaviruksen rajoituksia aletaan purkaa, asiantuntijat ovat suositelleet koulujen avaamista yhtenä ensimmäisenä poistettavana rajoituksena. Kukaan ei ole esittänyt, että koulut pitäisi avata lähiopetukselle kokonaan, vaan asteittain ja tarkasti vaikutuksia seuraten.

Opetusministeri Li Anderssonin (vas) eilisten twiittien rivien välistä voi lukea, että hallitus olisi asteittain avaamassa kouluja ennen kesälomaa.

– Tämä ei ole mielipidekysymys, vaan kyse perusoikeuksien punninnasta. Jos rajoituksia puretaan, se pitää joka tapauksessa tehdä tarkasti kaikkien terveydestä huolehtien sekä asteittain, Andersson päätti seitsemän twiitin ketjunsa.

Koronarajoituksista on toistaiseksi poistettu vain Uudenmaan liikkumisrajoitus ja eristys.

IS keräsi julkisuudessa esillä olleista pohdinnoista, miksi koulut pitäisi avata tai pitää kiinni. Kahdeksan syytä puolesta, kahdeksan syytä vastaan.

Lähteinä on käytetty muun muassa seitsemän lasten infektiolääkärin tekemää tiivistelmää ja opettajien ammattijärjestön OAJ:n kannanottoja.

Tästä syystä koulut olisi avattava

Koronavirus on lapsilla ja nuorilla yleensä lievä tauti. Lasten koronaoireet ovat samantapaisia kuin muissa hengitystieinfektioissa, ja ovat usein liittyneet perheen aikuisten infektioihin.

Lapsilla korona on harvoin hengenvaarallinen. Lasten kuolemanriski koronainfektioon 0,0026 prosenttia, kun sen yli 80-vuotiailla on 13,4 prosenttia.

Lapset eivät todennäköisesti tartuta koronavirusta niin paljon kuin aikuiset. Oireettomat lapset tartuttavat todennäköisesti vähemmän kuin oireiset lapset. Tarkkaa tietoa ei vielä ole, asiantuntijat viittaavat esimerkiksi Lancetissa julkaistuun tutkimukseen.

Yhtään vakavasti koronaan sairastunutta lasta ei Suomessa ole koronaepidemian aikana hoidettu sairaalassa.

Toistaiseksi lapset ovat Suomessa välttyneet vakavilta koronatartunnoilta.

Koulujen avaaminen on lapsille ja nuorille turvallista, jos huolehditaan varotoimenpiteistä ja koulun henkilökunnan suojaamisesta. Kädet pitäisi pestä huolellisesti saippualla tai käsidesillä aina ennen ja jälkeen jokaisen koulupäivän, ruokailun ja WC-käynnin. Opettajien puolestaan tulisi välttää kokoontumista opettajainhuoneisiin, ruokailut olisi syytä järjestää lounaspaketeilla luokkahuoneissa, ja koko koulun yhteiset tapahtumat olisivat yhä pannassa.

Lasten henkinen hyvinvointi. Lapsille ja nuorille on tärkeää nähdä kavereitaan.

Etäopetus ei sovi kaikille, oppimiserot kasvavat ja poikkeustila aiheuttaa monenlaisia ongelmia lapsille ja nuorille.

Opetus kuuluu lasten perusoikeuksiin. Miksi opettajat olisivat menemättä työpaikoilleen, kun esimerkiksi hoitajat, kauppojen kassat tai siivoojat käyvät töissä korona-aikana?

Tästä syystä koulujen pitäisi pysyä kiinni

Koulujen avaaminen voi lisätä koronatartuntojen määrää. Jos kouluja avataan ennen kesälomia, ja korona lähtee tarttumaan, aiempien rajoitusten hyödyt katoavat.

Pelko ja huoli opettajien, oppilaiden ja heidän läheisten terveydestä. ”Kuka kantaa vastuun, jos joku todella saa tartunnan koulussa ja kuolee sen seurauksena koronaan?”

Etäopetus on sujunut suhteellisen hyvin. OAJ on ehdottanut, että opettajat tapaavat kaikki oppilaansa henkilökohtaisesti ennen kouluvuoden päättymistä, joko koulussa tai etäyhteydellä. OAJ on myös tehnyt suunnitelmat, miten koronan takia syntynyt oppimisvaje ja tukiopetus voidaan syksyllä järjestää.

Vastustus. Opettajat ovat isolta osin haluttomia palaamaan kouluun, ja monet vanhemmat jättäisivät lapsensa kotiin. Kuinka moni opettaja ja oppilas jäisi tulematta kouluun pariksi viikoksi?

Lyhyt aika. Koulut olisivat auki vain reilut pari viikkoa ennen kesälomaa.

Jos koulut avataan asteittain ja vain osin, miten opetus järjestetään? Miten kaikkia oppilaita saadaan opetetuksi? Osa on etäopetuksessa, osa lähiopetuksessa, ja miten opettaja ehtii lähiopetuksen ohella hoitaa mahdolliset etäopetukset?

Millä perusteilla kouluja avattaisiin? Miksi esimerkiksi 1.-3. luokkalaiset, ysiluokkalaiset tai ammattiopintonsa päättävät otettaisiin lähiopetukseen ja muut jäisivät etäopetukseen? Mitä jos kunnat päättävät järjestää yhä opetusta etänä eri puolella Suomea?

Korona on ennustamaton. Toistaiseksi tartunnat ovat pysyneet kohtalaisesti kurissa, mutta uutta tautihuippua on ennustettu syksyksi. Miksi tautitilannetta ei seurata vielä kotva, kun saadaan tietoja esimerkiksi Uudenmaan sulun purkamisen vaikutuksesta tartuntoihin?