Ministeri Harakka: Mediaa on lyöty moukarilla – journalismille ehdotetaan koronatukea ja pysyvää tukijärjestelmää

Korona on ajanut mediatalot ahtaalle, vaikka luotettavan tiedonvälityksen merkitys on kriisiaikana vain korostunut.

Tosiasiapohjainen tiedonvälitys on yhteiskunnan kivijalka, ja luotettavan tiedon merkitys korostuu korona-aikoina, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd) sanoo.

Harakka kommentoi luotettavan tiedonvälityksen merkitystä tiedotustilaisuudessa, jossa toimittaja-kirjailija Elina Grundström luovutti hänelle ministeriön tilaaman selvityksen journalismin tukemisesta koronakriisin aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

Koronatilanne on ajanut tiedotusvälineiden talouden ahtaalle. Harakan mukaan kansalaisten tiedonsaannin turvaamiseksi onkin välttämätöntä selvittää pikaisesti, miten journalismi säilytetään toimintakykyisenä.

Harakan mukaan ansio siitä, että Suomi on selvinnyt ja selviämässä poikkeusoloista, kuuluu isolta osalta tiedotusvälineille, jotka ovat vastanneet kansalaisten valtavaan tiedonjanoon ripeästi ja luotettavasti.

– Media on tehnyt ja tekee ison palveluksen isänmaalle, Harakka sanoi.

– Ja mikä on tästä kiitos? Liiketoiminta, joka on jo vuosikausien ajan sopeutunut valtavaan teknologiseen murrokseen ja digitaalisten jättiläiskeskittymien maailmanvaltaan, on saanut koronakriisistä vielä yhden kovan iskun. Mediaa on lyöty moukarilla.

Ihmisten tiedonjano keskellä koronakriisiä on ennennäkemätön, ja lukija- ja katselijamäärät ovat nousseet ennätyskorkeiksi. Samalla mainostulot ovat romahtaneet. Yli puolet sanoma- ja paikallislehdistä on jo nyt lomauttanut journalisteja.

Odotettavissa olevat tukisummat olisivat yhteensä pikemminkin miljoonia kuin kymmeniä miljoonia euroja.

Ministerin mukaan työ median tukemiseksi on aloitettava lähes alusta, sillä Suomessa ei ole kymmenen viime vuoden aikana tehty mediapolitiikkaa.

– Tämä on selvä laiminlyönti ja heitteillejättö.

Grundström ehdottaa selvityksessään tukimallia, joka koostuu sekä nopeista tukimuodoista että pysyvämmästä journalismin tukijärjestelmästä.

Selvityksessä ehdotetaan harkinnanvaraista tukea koronan takia talousvaikeuksiin joutuneille tiedotusvälineille. Tukea voisi hakea hankkeisiin, joilla vahvistettaisiin laadukasta paikallista tai alueellista journalismia, kuten tutkivaa journalismia tai tavanomaista perusteellisempien juttukokonaisuuksien tuottamista. Tukea saisi myös journalististen digisisältöjen rakentamiseen.

Grundström esittää tiedotusvälineille myös valikoimatonta tukea. Se olisi prosentuaalinen avustus, joka olisi suhteutettu tiedotusvälineiden viime vuonna saamiin tilaus- ja irtonumerotuottoihin.

Selvityksen mukaan nopeiden tukimuotojen rinnalla tulisi lisäksi käynnistää selvitys harkinnanvaraisten tukien kokonaisuudesta ja tukilautakunnasta.

Grundström toteaa selvityksessään myös, ettei laadukkaintakaan suomalaista journalismia saada helposti kannattavaksi niin kauan, kuin kansainväliset sosiaalisen median alustat ja hakukoneet jakavat journalistien työtä ilmaiseksi.

Siksi Grundström esittää, että tarkemman selvityksen käynnistämistä siitä, miten alustayhtiöitä voitaisiin verottaa Suomessa nykyistä enemmän ja miten ne voitaisiin velvoittaa maksamaan jakamistaan sisällöistä niitä tuottaville tiedotusvälineille.