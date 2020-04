Tampereen kaupungille tuli 46 000 maskia, jotka asetettiin pian käyttökieltoon. Kyse on suojaimista, jotka HVK hankki Kiinasta Onni Sarmasteen välityksellä.

Jos suojavarustehankintoja hallinnoivat tahot jäätyvät, on aivan realistinen uhkakuva, että Suomelle tarjolla olevat materiaalit menevät muiden maiden käyttöön, kirjoittaa Ilta-Sanomien politiikan toimittaja Olli Waris.

Harva kansalainen oli kuullut Huoltovarmuuskeskuksesta (HVK) ennen koronaepidemiaa.

Kriisin alettua kävi ilmi, että Huoltovarmuuskeskuksen varmuusvarastot eivät tuoneet toivottua turvaa.

Rekat lähtivät varastoista liikkeelle, mutta maskeista oli silti huutava pula kentällä.

Viimeistään Onni Sarmasteen ja Tiina Jylhän surullisenkuuluisat maskikaupat toivat kriisiorganisaation kansan tietoisuuteen.

Läheltä tilannetta seurannut henkilö sanoo, että Huoltovarmuuskeskus meni maskifarssin jälkeen jumiin, ja uskallus tehdä sitoumuksia katosi.

Huoltovarmuuskeskuksen on kohun seurauksena tiukasti HVK:n hallituksen ohjaksissa, ja toiminta on äärimmäisen varovaista.

– Suojainhankinnat eivät ole HVK:n tehtävä poikkeusoloissa, mutta poikkeusolojen aikana HVK on aloittanut suojainhankintojen tekemisen STM:n pyynnöstä. HVK:n tehtävänä on vain omalta osaltaan täydentää terveydenhuollon tarvikkeiden riittävyys. HVK toimii STM:ltä saatujen hankintaesitysten mukaan, Huoltovarmuuskeskuksen virkaa tekevä toimitusjohtaja Janne Känkänen kirjoittaa sähköpostiviestissään IS:lle.

STM eli sosiaali- ja terveysministeriö toki määrittelee hankintojen raamit ja heiluttaa siten tahtipuikkoa, mutta Känkänen antaa ikään kuin ymmärtää, ettei Huoltovarmuuskeskuksella olisi lainkaan omaa pelivaraa, vaikka sillä on oma budjetti ja se on juuri saanut hankintoihin 600 miljoonan lisämäärärahan.

On selvää, että Huoltovarmuuskeskus on kovien paineiden alla. Uudet munaukset maskikaupoissa voisivat johtaa vakaviin poliittisiin seuraamuksiin, tähän asti vastuu on sysätty HVK:n operatiivisen johdon harteille.

Ilmeistä on sekin, että moni pienempi ja isompikin toimija näkee taloudellisen hyötymisen mahdollisuuden – esimerkiksi IS:n tietoon tullut 265 miljoonan tarjous on kokoluokaltaan aivan muuta mitä tähän asti on nähty.

HVK:n tehtäväksi jää erotella, ketkä ovat onnenonkijoita ja ketkä ammattilaisia, jotka myyvät kuranttia tavaraa järjellisillä hinnoilla ja toimitusehdoilla.

Kansallisen kriisikoneiston on joka tapauksessa pystyttävä parempaan.

Useampi yritys on huomannut, kuinka vaikeaa HVK:n avainhenkilöitä on saada kiinni. Tähän on helppo yhtyä. Harvoin törmää organisaatioon, jossa jopa viestintäväkeä on mahdotonta tavoittaa.

Globaali suojavarustebisnes on raakaa peliä, jossa Suomi on pieni toimija. Jos suojavarustehankintoja hallinnoivat tahot jäätyvät, on aivan realistinen uhkakuva, että Suomelle tarjolla olevat materiaalit menevät muiden maiden käyttöön. Suomen kilpakumppanina ei ole pelkästään Ruotsi, vaan myös vaikka Saksa, Yhdysvallat ja Saudi-Arabia.

Tällä hetkellä ei ole viitteitä siitä, että suojavarusteiden kulutus olisi vähenemässä, pikemminkin päinvastoin. Hoito- ja terveysala kuluttaa noin miljoona maskia päivässä – kuukaudessa tarve on siis noin 30 miljoonaa maskia ja neljässä kuukaudessa 120 miljoonaa maskia. Päälle suojapuvut ja muut materiaalit.

Volyymi kasvaa entisestään, jos Suomessa otetaan käyttöön jonkin sortin julkinen maskipakko.

Jos koronakriisi kärjistyy lähiviikkoina- tai kuukausina, Huoltovarmuuskeskuksen rooli suojavarusteiden kansallisena hankkijana tulee yhä keskeisemmäksi. Kotimaisenkin tuotannon alkamiseen liittyy epävarmuuksia. Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi Ylen Pääministerin haastattelutunnilla, että Suomessa ei ole tällä hetkellä viranomaista, joka hoitaisi suojavarusteiden sertifioinnin.

Kuulostaa huolestuttavalta ottaen huomioon, että ensimmäiset tuotantolinjat on tarkoitus ottaa käyttöön toukokuun puolivälissä.

Jos ja kun suojavarusteita rahdataan jatkossakin Kiinasta Suomeen, pullonkaulana ei saa olla kriisiorganisaation jähmeä toiminta Suomen päässä.

Yksityiskohtana mainittakoon, että sekä vastikään virkaa tekevänä toimitusjohtajan aloittanut Känkänen että HVK:n hallituksen puheenjohtaja Ilona Lundström hakevat työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäälliköksi.

Huippuvirat toki houkuttelevat, mutta mieleen tulee, mikä on HVK:n houkuttelevuus työpaikkana virkakunnan parhaiden miesten ja naisten keskuudessa. Huoltovarmuuskeskuksen ”osaamiskapeikkoja” onkin alettu jo paikata konsulteilla ja virkamiehillä.