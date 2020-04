HVK:n vt. toimitusjohtaja Janne Känkänen kommentoi asiaa sanomalla, että ”tarjouksia tulee valtavasti”.

Kansainvälinen suojavarusteita toimittava yritys on tehnyt IS:n tietojen mukaan Huoltovarmuuskeskukselle tarjouksen yli 90 miljoonan maskin toimittamisesta Suomeen, mutta Huoltovarmuuskeskuksessa ei ole reagoitu tarjoukseen millään tavalla.

Yritystä edustavan suomalaistahon välityksellä tehty tarjous piti sisällään IS:n tietojen mukaan lähes 21 miljoonaa FFP3-hengityssuojainta, 37,5 miljoonaa FFP2-hengityssuojainta, 33 miljoonaa kirurgista maskia sekä 5,5 miljoonaa suoja-asua.

Hengityssuojaimien ja kirurgisten maskien hintalappu oli tarjouksessa 148 miljoonaa euroa ja suojapukujen 117 miljoonaa euroa – suojavarusteet olisivat siis maksaneet Huoltovarmuuskeskukselle IS:n tietojen mukaan yhteensä 265 miljoonaa euroa.

Huoltovarmuuskeskukselle osoitettiin äskettäin 600 miljoonan euron lisämääräraha suojavarusteiden, laitteiden ja lääkkeiden hankintoihin, joten kauppa olisi haukannut tästä potista yli kolmanneksen.

Tarjouksen yhteydessä tuotiin IS:n tietojen mukaan esiin, että Suomelle varattu kapasiteetti siirtyy muihin suojatarvikkeita haluaviin maihin, jos Suomi ei ole kiinnostunut suojavarusteista.

STM:n hankintaesityksessä 24.3. suojavaruste-erän hinnaksi arvioitiin 31 miljoonaa euroa. FFP2/3-maskien kappalehinnaksi arvioitiin ministeriössä peräti kuusi euroa.

– Kaikista yrityksistämme huolimatta esityksemme hukkuu HVK:n saaman 3000 yhteydenoton sekaan, ja minulla on kova paine siirtää Suomelle varaamani kapasiteetti toisiin maihin välittömästi, suomalaistaho kirjoittaa IS:n näkemässä sähköpostiviestissä.

Huoltovarmuuskeskuksen virkaa tekevä toimitusjohtaja Janne Känkänen ei ota kantaa siihen, voiko hidas toiminta Suomen päässä johtaa suojavarusteiden päätymiseen muualle.

– Olemme saaneet ja saamme jatkuvasti valtavan määrän tarjouksia useilta eri tahoilta. Olemme kertoneet julkisuudessa niistä toimittajista, jotka ovat itse tulleet julkisuuteen asian suhteen. Muista toimijoista tai tarjouksista emme voi puhua julkisuudessa julkisuuslain mukaan, Känkänen kirjoittaa sähköpostiviestissään IS:lle.

Känkänen sanoi tiedotustilaisuudessa 10. huhtikuuta, että sosiaali- ja terveydenhuollossa on ”erittäin akuutti tarve” suojavarusteille, suojavälineiden markkina on kriisissä, eikä normaaleihin toimitusketjuihin voida luottaa.

Känkänen kertoi pitävänsä uskottavimpana vaihtoehtona ”eräiden suomalaisten suuryritysten” Kiina-verkostojen hyödyntämistä ja mainitsi, että usean suomalaisen ”ison tahon” kanssa on sovittu jo yhteistyöstä suojainten hankinnassa. Suuryritysten yhteistyötä johtaa Risto Siilasmaa.

IS:n tietojen mukaan kansainvälisen yrityksen tarjous tehtiin HVK:lle pääsiäispyhien jälkeisellä viikolla.

Kyseinen yritys on kertonut toimittaneensa hengityssuojaimia muun muassa Yhdysvaltoihin ja Saksaan. IS on tarkistanut tämän tiedon pitävän paikkansa.

Kansainvälisen yrityksen tarjouksessa luvattiin toimittaa suojavarusteet Kiinasta Suomeen kolmen kuukauden sisällä.

Huoltovarmuuskeskuksen kotimainen kumppani Lifa Air toimitti äskettäin tehtaaltaan Etelä-Kiinasta Suomeen 150 000 FFP3-hengityssuojainta. Kuva on otettu Helsinki-Vantaalta 15. huhtikuuta, jolloin Suomeen saapui Kiinasta hengityssuojainten lisäksi viisi miljoonaa suojakäsinettä.

Käytännössä siihen, kuinka suuren tuotantokapasiteetin maahan saa varattua, liittyy epävarmuuksia. Ensimmäisenä kuukauden aikana oli tarkoitus toimittaa seitsemän miljoonaa kirurgista maskia, 5,5 miljonaa FFP2-hengityssuojainta ja 1,8 miljoonaa FFP3-hengityssuojainta.

Julkisuudessa on kerrottu, että Onni Sarmasteen yhtiöltä tilattujen FFP2-tason ja KN95-standardin mukaisten hengityssuojainten yksikköhinta oli 3,80 euroa kappaleelta.

Kansainvälisen yrityksen tarjouksessa FFP2-tason hengityssuojainten hinta oli alle kaksi euroa kappaleelta.

Poikkeuksellisen tarjouksesta tekee sen mittaluokka, ja sitä markkinoitiinkin ”strategisen tason ratkaisuna suojavarusteongelmaan”, joka turvaisi suojavarusteiden saatavuuden, vaikka kotimainen tuotanto käynnistyisikin alkukesästä.

Hoito- ja terveysala kuluttaa karkean arvion mukaan tällä hetkellä miljoona maskia päivässä, 90 miljoonan maskin voi siis arvioida riittävän nykykulutuksella noin kolmeksi kuukaudeksi.

Maailmalla hengityssuojainten kysyntä on mittavaa: esimerkiksi Nato on tilannut jäsenmailleen 1,3 miljardia kirurgista maskia.

Kalifornian osavaltio on kertonut jättimäisestä panostuksesta, jonka on tarkoitus tuoda osavaltion käyttöön 200 miljoonaa maskia joka kuukausi.

Ranska on ilmoittanut tilaavansa Kiinasta kaksi miljardia maskia omaan tuotantoonsa satsaamisen lisäksi.

IS:n tietojen mukaan kansainvälisen yrityksen tarjouksesta informoitiin Känkäsen ohella sosiaali- ja terveysministeriön valmiusjohtajaa Pekka Tulokasta ja HUSin turvallisuus- ja valmiusjohtajaa Aaro Toivosta, joka on sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas) perustaman Log 5 -koordinaatioryhmän puheenjohtaja. Tieto tarjouksesta on kulkenut IS:n tietojen mukaan myös valtioneuvoston kanslian alaiselle koronaoperaatiokeskukselle.

STM on tehnyt helmi-huhtikuussa Huoltovarmuuskeskukselle viisi hankintaesitystä. STM on mm. pyytänyt HVK:ta hankkimaan 30 miljoonaa kirurgista maskia ja kuusi miljoonaa FFP2/FFP3-luokan hengityssuojainta. Tämä kirje lähti STM:stä 6.4.

Tulokas antoi aluksi ymmärtää IS:lle, ettei hän ole tietoinen tarjouksesta.

Kun IS viittasi tarjoukseen liittyvään sähköpostiviestiin, jonka jakelussa Tulokas oli, Tulokas kertoi saavansa päivittäin 600–700 sähköpostiviestiä. Myöhemmin Tulokas tarkensi saaneensa viestin ja lisäsi, että hankintoja koskevat viestit on ohjattu suoraan Huoltovarmuuskeskukselle.

Toivonen ei lähde arvioimaan yksittäistä tarjousta. Toivonen uskoo, että hankintayksiköt ovat tarkkana Sarmasteen ja Tiina Jylhän yhtiöiden tekemien suojavarustekauppojen jälkeen. Kymmenen miljoonan euron suuruisen kaupan jälkipyykkiä selvitellään edelleen, ja kauppa johti Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtajan Tomi Louneman irtisanoutumiseen sekä kahden johtoryhmän jäsenen Asko Harjulan ja Jyrki Hakolan hyllyttämiseen.

– Kappalehinta on myös yksi asia, ja kyllä tämän epidemian jälkeen tullaan katsomaan, millä hinnalla on hankittu, Toivonen kommentoi.

Suojavarustetilanne ei ole Suomessa Toivosen mukaan ”edelleenkään hyvä millään lailla”.

– Suojavarustetilanne on vakiintunut nykykulutuksella- ja ohjeistuksella. Jos ohjeistusta muutetaan radikaalisti, tilanne on heti hankala. Muutoksia tulisi tehdä asteittain. Suojatakkipuoli on hankala edelleen, mutta siinä on kotimaista tuotantoa käynnistymässä.

Toivosen mukaan terveydenhuollon yksiköissä on opittu käyttämään suojaimia.

– Niitä ei käytetä yli, mutta ei käytetä alikaan. Kotimaisen tuotannon käynnistyminen antaa mahdollisuuden varautua mahdolliseen toiseen aaltoon, koko epidemiaa ei varmastikaan ole käsitelty.

Tulokkaan mukaan Huoltovarmuuskeskukselle on annettu jo nyt ”valtava mandaatti hankkia tavaraa”, ja seuraava askel on kotimainen tuotanto.

– Jos kotimainen tuotanto ei riitä, ulkomaista hankintaa pystytään jatkamaan edelleen.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila on sanonut, että HVK:lle voidaan myöntää mahdollisesti lisää rahoitusta suojavarustehankintoihin.

Työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa toimivalla HVK:lla on oma budjetti. HVK:n tilinpäätös on salainen. Tiedossa on, että HVK:n tase on noin kahden miljardin euron suuruinen.