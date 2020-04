Sanna Marin Ylellä: Ex-komentaja Lindbergin tapauksessa ei käytetty hyvää harkintaa – karenssiaikoja syytä käydä läpi

Pääministeri Sanna Marin kommentoi pääministerin haastattelutunnilla Ylellä puolustusvoimien entisen komentajan siirtymistä hävittäjäkauppiaan konsultiksi.

Puolustusvoimain entisen komentajan Jarmo Lindbergin karenssiaika ei ollut riittävän pitkä, eikä tapauksessa muutenkaan olla menetelty niin kuin olisi ollut suotavaa, pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi pääministerin haastattelutunnilla Ylellä.

Viime elokuussa komentajan tehtävistä luopunut Lindberg perusti konsulttiyrityksen kesken komentajan viran jälkeisen karenssiajan, Lännen Media uutisoi viime viikolla. Lindberg toimi yhtiön kautta konsulttina Lockheed Martinille, joka on yksi viidestä osallisesta, jotka ovat mukana tarjouskilvassa Suomen nykyisten Hornet-hävittäjien korvaamiseksi.

– Mielestäni tässä ei olla hyvää harkintaa käytetty, kun ollaan siirrytty konsultiksi asiassa, joka on aiemmin ollut oma. Tämä kokonaisuus on sellainen, että siihen on syytä palata ja huolella arvioida, minkälaisia karenssiaikoja minkäkinlaisissa tehtävissä toimiville henkilöille on syytä asettaa, Marin sanoi haastattelutunnilla.

Pääministerin mukaan asia ei koske pelkästään puolustushallintoa. Erilaisissa tehtävissä toimivien ihmisten karenssiaikoja on Marinin mielestä syytä käydä läpi koko valtionhallinnossa.

Lockheed Martin päätyi irtisanomaan sopimuksensa Lindbergin ja tämän yrityksen Suomalainen kenraalikonsultointi Oy:n kanssa. Lockheed Martin sanoi lausunnossaan noudattavansa sääntöjä ja lakeja kaikissa toimintamaissaan.