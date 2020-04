Presidentin ehdottamaa ”nyrkkiä” muistuttava operaatiokeskus ei voi kertoa, mitä virheitä se on onnistunut estämään koronakriisin hoidossa.

Lentokentältä marssi ihmisiä vailla mitään ohjetta julkisiin kulkuvälineisiin ja koteihinsa ympäri Suomea.

Suojavarusteita piti olla riittävästi, mutta varustepula yllätti jo liki kuukausi sitten.

Pääministeri Sanna Marinin hallitus rukkasi aprillipäivänä koronaryhmiä ja perusti uuden operaatiokeskuksen, Keskus on hivenen presidentti Sauli Niinistön tarkoittaman ”nyrkin” kaltainen porukka.

IS kertoo, mitä kolmisen viikkoa toiminnassa ollut operaatiokeskus tekee.

Operaatiokeskus seuraa ja havainnoi toimenpiteitä, ja tuottaa analyysitietoa päättäjien tueksi, jotta koronakriisin hoidossa vältyttäisiin mahdollisilta virheiltä.

– Etsii, ehdottaa ja ennaltaehkäisee, operaatiokeskuksen päällikkö Heikki Hovi kertoi keskuksen toimenkuvasta.

Operaatiokeskuksessa työskentelee kuusi valtioneuvoston kanslian virkamiestä, ja keskuksessa on lisäksi edustus jokaisesta 11 ministeriöstä.

Operaatiokeskus raportoi havainnoistaan sekä tuottaa muun muassa analyysitietoa Covid19-koordinaatioryhmälle. Keskus kuulee eri alojen asiantuntijoita ja analyytikoita.

– Tämä on sivutoiminto, joka tukee. Meillä on kaksi isomman osa-alueen tehtävää. Toinen on hallituksen tekemien päätösten ja linjausten toteutumisen seuranta, ja toinen tehtävä on ministeriöiden koronatyöryhmien yhteensovittaminen, operaatiokeskuksen päällikkö Hovi kertoi.

Operaatiokeskusta johtaa Heikki Hovi, keskuksessa työskentelee kuusi valtioneuvoston kanslian työntekijää, ja ryhmässä on edustus kaikista ministeriöistä.

Operaatiokeskus tekee yhteistyötä valtioneuvoston tilannekeskuksen kanssa, joka on toiminnassa normaaliaikoinakin 24/7.

– Tilannetietokuva tulee pureksittavaksi operaatiokeskukselle. Analysoimme valtavasta datamassasta, mikä on relevanttia ja pitäisi liputtaa ja tuoda päätöksentekojonoon. Jos jotain asioita nousee pintaan jollakin hallinnonalalla, toki sitä seurataan, Hovi sanoi.

Viime ajat on keskusteltu suojamaskeista. Mitä operaatiokeskus on voinut siinä tehdä?

– Tämä oli vireillä jo ennen operaatiokeskuksen ylösajamista. Julkisuudessa tätä on käsitelty, operaatiokeskuksella ei ole siihen enää kommentein täydennettävää. Jos joku asia nousee relevantiksi, toki tuemme parhaan kykymme mukaan. Ensisijainen toimintakuva on seuranta hallituksen päätöksiin ja linjauksiin.

Hallitus oli keskiviikkona koolla keskustelemassa rajoitustoimien höllentämisestä. Ollaanko Säätytalolta yhteydessä operaatiokeskukseen?

– Keskeisin yhteensovittaminen tapahtuu Covid19-koordinaatioryhmässä, jossa tehdään valmistelevaa virkamiesnäkemystä. Ja sitten on poliittinen taso, jossa tehdään päätöksiä. Ei operaatiokeskuksella siinä enää roolia ole, Hovi vastasi.

Operaatiokeskus havainnoi huomioistaan Covid19-koordinaatioryhmälle, jota johtaa Marinin valtiosihteeri Mikko Koskinen ja ryhmä koostuu muun muassa ministeriöiden kansliapäälliköistä.

Covid-ryhmässä istuu myös operaatiokeskuksen päällikkö Hovi.

Tieto kulkee siis operaatiokeskuksesta Hovin kautta Covid-ryhmälle.

Operaatiokeskus perustettiin kolmisen viikkoa sitten estämään mahdollisia virheitä koronakriisin hoidossa.

Toimiiko operaatiokeskus itse aktiivisesti vai tuleeko keskukselle toimeksiantoja hallitukselta ja ministeriöiltä?

– Tässä on kuusi virkamiestä valtioneuvoston kansliasta ja jokaisen ministeriön yhteyshenkilö. Ministeriöiden koronatyöryhmien yhteensovittaminen tapahtuu ministeriöiden yhteyshenkilöiden kautta, joilla on oma ministeriönsä tilannekuva tuotavaksi operaatiokeskukseen, jotta syntyy kokonaiskuva. Kannanmuodostus ja liputus tapahtuu yhteistyössä ministeriöiden yhteyshenkilöiden kanssa, joita sitten näemme relevanteiksi asioiksi viedä korkeammalle tasolle valmisteluun, Hovi kertoi.

Mitä operaatiokeskuksen työssä on kaikkein haastavinta?

– Meille ominaista on, että pyrimme katsomaan pari askelta eteenpäin. Painopiste ei ole siinä, miten asiat ovat tapahtuneet. Fokus on tässä hetkessä ja kahden askeleen päässä, ja ennustaminen on tunnetusti vaikeaa, Hovi vastasi.

Hommanne on löytää ongelmat ajoissa, että lentokentän ja suojavälineiden kaltaisia sotkuja ei sattuisi?

– Yritämme etsiä asioita, joissa on riskiä tämänkaltaisiin tapahtumiin. Jos löydämme, ehdotamme siihen jotain. Toivottavasti onnistumme edes vähän ennaltaehkäisemään, silloin toiminnalla on ollut lisäarvoa, Hovi sanoi.

Hovi ei voi kertoa, mitä asioita operaatiokeskus on liputtanut runsaan kolmen viikon aikana – eli mitä mahdollisia, vähemmälle huomiolle jääneitä asioita keskus on onnistunut etsimään, ennakoimaan ja ennaltaehkäisemään.

– Valitettavasti ne ovat salassa pidettäviä. Tästä on siksi vähän raportoitavaa, koska pyörimme salassa pidettävän ennaltaehkäisyn puolella, Hovi totesi.