Kokoomukselta koronaohjelma: suojamaskit kansalaisille julkisiin tiloihin, koronatestit kaikille tautiepäilyille – raha toimintaan rajoituksia höllentämällä

Oppositiopuolue kannattaa koronaviruksen tukahduttamista ja aggressiivista rajaamista.

Puheenjohtaja Petteri Orpo (kok) toivoo keskustelua koronakriisin vaihtoehdoista.

Orpon mielestä hallituksen pitäisi julkaista erilaiset skenaariot ja niiden vaikutukset mahdollisimman nopeasti.

Kokoomus kannattaa koronaviruksen tukahduttamista.

– Kokoomuksen näkemys on se, että koronaviruksen tukahduttaminen tai aggressiivinen rajaaminen on nopein ja paras tie yhteiskunnan normalisoitumiseen. Koronavirus on levinnyt maailmanlaajuiseksi, ja sen lopullinen tukahduttaminen rajoitustoimilla on käytännössä mahdotonta ennen rokotteen kehittymistä. Kuitenkin taudin rajoittaminen hyvin marginaaliseksi on näkemyksemme mukaan edelleen mahdollista, Orpo totesi.

Kokoomus esittää kahdeksan toimenpidettä koronaviruksen torjumiseksi.

Puolue haluaa esimerkiksi lisätä testausta kaikkiin tartuntaepäilyihin, lisätä väkeä tartuntaketjujen jäljittämiseen ja suojella riskiryhmiä muun muassa testaamalla aktiivisesti hoitohenkilöstöä.

Kokoomuksen toimenpidepaletissa ehdotetaan myös esimerkiksi kansalaisten hengityssuojien käyttöä julkisessa liikenteessä ja julkisilla paikoilla asioitaessa.

Puoluejohtaja Petteri Orpon mukaan testaukseen, jäljittämiseen ja suojavarusteisiin käytettävät eurot tulevat halvemmaksi kuin koronaepidemian pitkittyminen.

– Rajoitustoimet maksavat nykyisellään jopa miljardin viikossa Suomen kansantaloudelle. Jotta tauti saadaan hallintaan, kannattaa testausta, jäljittämistä ja suojaamista laajentaa niin laajaksi, että ne eivät nouse pullonkaulaksi missään tilanteessa. Kustannus näistä toimenpiteistä jää joka tapauksessa pienemmäksi kuin taudin taloudelliset vaikutukset, Orpo sanoi.

– Taudin rajoituksien purkamisessa tulee edetä vaiheittain ja mahdollisuuksien mukaan alueittain. Rajoituksia tulee purkaa haittaperiaatteen mukaan siten, että haitallisimpia rajoituksia pyritään purkamaan ensimmäisenä. On myös tarkasteltava sitä, voidaanko haitallisimpia rajoituksia korvata vähemmän haitallisilla rajoitustoimenpiteillä, kuten suojamaskien käyttöönotolla julkisissa kulkuvälineissä ja julkisilla paikoilla asioidessa, Orpo esitti.