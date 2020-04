Koronakokoukseen marssinut hallitus keskustelee koulujen avaamisesta – Marin: ”Kuulemme herkällä korvalla asiantuntijoita”

Koulujen avaaminen saa tukea myös keskustasta. Opettajien ammattijärjestö OAJ pitäisi koulut kiinni loppukevään.

Hallitus keskustelee keskiviikkona koronakokouksessaan siitä, onko koulut syytä pitää suljettuna toukokuun puolivälin jälkeen.

Tämän hetkinen linjaus on voimassa 13. päivä toukokuuta saakka.

– Erityisesti koulut ovat olleet esillä, että olisiko tämä sellainen toimenpide, josta ensimmäisten joukossa olisi syytä luopua joiltakin osin. Kuulemme hyvin herkällä korvalla, mitä asiantuntijat meille esittävät, pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi Säätytalolle saapuessaan.

Koulujen avaamista ovat väläyttäneet etenkin vasemmistoliitto ja vihreät.

Opetusministeri Li Andersson (vas) kertoi odottavansa päätöstä kouluista viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Anderssonin mukaan on epäselvää, saadaanko asiasta tehtyä päätöstä keskiviikkona.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen arvioi, että loppukeväästä voisi olla ”paikallaan harkita ainakin joidenkin koulujen avaamista jo sosiaalisista ja sivistyksellisistä syistä”.

– Ratkaisuja tulee tehdä asiantuntijoiden arvion perusteella. Emme halua hätiköidä rajoitusten purussa. Vaara ei ole ohi, Kurvinen viestitti.

Opettajien ammattijärjestö OAJ on tyrmännyt ajatuksen koulujen avaamisesta.

OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukka kirjoitti blogissaan, että jäljellä olevat päivät voidaan oppimisen kannalta hyvin hoitaa etänä.

Hallitukselta odotetaan keskiviikkona päätöstä siitä, jatketaanko isojen yleisötapahtumien kieltoa kesän yli.

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk) sanoi pitävänsä hyvin epätodennäköisenä sitä, että alkukesästä järjestettäisiin isoja yleisötapahtumia.

Hallitus käsittelee myös Business Finlandin tukikriteereitä, jotka ovat herättäneet runsaasti arvostelua. Marinin mukaan jakokriteereitä on syytä muuttaa.

– Erityisesti kiinteiden kulujen osuus tuista on ollut melko vähäinen, ja se on aiheuttanut sen, että iso osa yrityksistä ei ole voinut tukia hyödyntää sillä tavalla kuin hallitus olisi halunnut, Marin kommentoi.

Marin ilmoitti tiistaina, että yritys, jossa hänen miehensä on työntekijänä, on saanut 45 000 euroa avustusta Business Finlandilta. Keskiviikkona Marin kertoi, että lisäksi yritys, jossa hänen miehensä on hallituksen jäsenenä, on saanut tukea Business Finlandilta.

Marinin mukaan hänen miehellään ei ole omistusta kummassakaan yrityksessä.

Hallitus käy keskiviikkona myös laajempaa keskustelua Suomen koronastrategiasta.

Suomi on menossa asiantuntijoiden mukaan kohti hybridimallia, jossa tavoitteena on pitää virus aisoissa samalla kun rajoituksia puretaan asteittain.

Viruksen aisoissa pitäminen vaatii asiantuntijoiden mukaan laajaa testaamista, tartuntaketjujen jäljittämistä ja tehokasta eristämistä.

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) mukaan vapaaehtoisuuteen perustuva mobiilisovellus tulee olemaan strategiassa keskeisessä roolissa.

Epäselvää on, onko vapaaehtoisuuteen perustuva sovellus riittävän tehokas työkalu koronantorjunnassa.

Auki on sekin, miten testaaminen nelin- tai jopa viisinkertaistetaan 10 000 koronatestiin päivässä sosiaali- ja terveysministeriön tavoitteen mukaisesti.

Hallitukselle aiheuttaa miettimistä myös vappu, jota juhlitaan reilun viikon päästä.

– Yksi iso kysymys on se, miten saadaan vietettyä vappua niin, että ihmiset edelleen välttelisivät fyysisiä kontakteja, tauti ei ole millään tavalla ohi, Ohisalo muistutti.