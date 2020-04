Sanna Marinin mies hallituksen jäsenenä yrityksessä, joka sai avustusta Business Finlandilta

Pääministeri kertoo Twitterissä, ettei hänen miehensä ole mukana yrityksen operatiivisessa toiminnassa.

Myös yritys, jossa pääministeri Sanna Marinin (sd) mies on hallituksen jäsenenä, on saanut avustusta Business Finlandilta. Marin vahvisti asian Twitterissä keskiviikkona aamupäivällä.

– Olen tänään saanut tietooni, että yritys, jossa mieheni on hallituksen jäsenenä on myös saanut avustusta Business Finlandilta, pääministeri kirjoittaa.

– Hänellä ei ole omistusta yrityksestä, eikä hän ole mukana yrityksen operatiivisessa toiminnassa. Hän ei ole myöskään osallistunut avustuksen hakemiseen, hän jatkaa.

Talouselämä uutisoi tamperelaisen ohjelmistoyhtiön Haltun saamasta 60 000 euron tuesta jo keskiviikkoaamuna. Haltun toimitusjohtaja Mikko Sävilahti kertoi lehdelle yhtiön saaneen Business Finlandin tukea 60 000 euroa ja Marinin miehen Markus Räikkösen olevan yhtiön hallituksen jäsen.

Sanna Marinin puoliso Markus Räikkönen SDP:n puoluevaltuuston kokouksessa Helsingissä 8. joulukuuta 2019.

Marin ilmoitti jo tiistaina, että Räikkösen työpaikka on saanut tukea Business Finlandilta. Räikkönen työskentelee Markkinointiakatemian viestintäjohtajana.

– Tamperelainen yritys, jossa mieheni on töissä on saanut avustusta Business Finlandilta noin 45 000 euroa. Hänellä ei ole omistusta yrityksestä vaan hän on yrityksen työntekijä. Olen saanut tietää asiasta tänään ja haluan kertoa siitä avoimesti, pääministeri twiittasi.

– He ovat myös auttaneet maksutta ja ilman ehtoja muita yrityksiä hakemusten teossa Business Finlandille ja Ely-keskuksille. Kaikilla yrittäjillä ei ole osaamista tai kokemusta hakemusten teosta ja siksi apua on tarjottu. Yritys kertoo asiasta mielellään lisää.

Business Finlandin eri yrityksille jakamat tuet ovat herättäneet paljon keskustelua. Ilta-Sanomat julkaisi maanantaina maksimaalisen 100 000 euron tuen BF:ltä saaneiden yritysten listan.

Juttua täydennetty kello 11.24: Talouselämä uutisoi yrityksen saamasta tuesta jo keskiviikkoaamuna.