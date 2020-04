Ministeri Lintilän mukaan asiasta käynnistetään sisäinen tarkastus.

Oikeuskanslerille on tullut useita kanteluja Business Finlandin myöntämistä yritystuista. Kyse on erityisrahoituksesta, jota on myönnetty koronaviruskriisin vuoksi.

Kanteluita on maanantain ja tiistain aikana tullut neljä, kerrotaan oikeuskanslerinviraston kirjaamosta.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) kertoi eilen, että työ- ja elinkeinoministeriö käynnistää sisäisen tarkastuksen Business Finlandin myöntämästä yritysrahoituksesta.