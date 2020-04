Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki esittää myös kirjastojen avaamista rajoitetusti.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus käsittelee keskiviikkona kokouksessaan Suomen koronastrategiaa ja hahmottelee samalla tietä ulos koronakriisistä.

Suomi on menossa asiantuntijoiden mukaan kohti hybridimallia, jossa tavoitteena on pitää virus aisoissa samalla kun rajoituksia puretaan asteittain.

Hallitus tulee vääntämään etukäteisarvioiden mukaan siitä, mitä rajoituksia voidaan höllentää ja vastaavasti mitä tiukennuksia uusi hybridistrategia edellyttää.

Yhtenä merkittävänä höllennystoimenpiteenä hallituksen pöydällä on koulujen avaaminen. Koulujen avaamisen kannalla on hallituspuolueista etenkin vasemmistoliitto.

– Olisi lasten etu ja oikeus, jos kouluja voisi avata pienemmistä koululaisista alkaen ja sivistyksen näkökulmasta olisi tärkeää, jos esimerkiksi rajoitetusti voisi avata kirjastoja, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki kommentoi IS:lle.

Tällä hetkellä ensimmäisen, toisen ja kolmannen luokan oppilaat voivat käydä koulua, mutta hallituksen vahvana suosituksena on pitää pienetkin koululaiset kotona, jotta lapset eivät levittäisi virusta. Tämän hetkinen linjaus on voimassa 13. toukokuuta saakka.

Myös päiväkoti-ikäiset lapset ovat olleet jo yli kuukauden pääsääntöisesti kotona, vaikka varhaiskasvatuksen yksiköt ovat pysyneet auki.

Ajatus koulujen avaamisesta saa tukea vihreistä.

– Koulujen sulkemisella on valtava inhimillinen hinta. On mietittävä, voidaanko kouluja avata esimerkiksi porrastetusti tai niissä osissa maata, joissa koronatapauksia on vähän, vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari viestittää.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari sanoo, että jokainen viikko poikkeusoloja on todella pitkä niille lapsille, joiden kotiolot eivät kunnossa.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni muotoilee asian niin, että koulujen avaaminen on varmasti ensimmäinen höllennystoimenpide, josta hallitus keskustelee.

– Purkamisen tulisi olla varovaista ja asteittaista. Rajoitustoimien purkamisen ehtona on se, että epidemian eteneminen saadaan pidettyä kurissa testaamisella, jäljittämisellä ja eristämisellä, Kulmuni sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriön tavoitteena on ollut nelin- tai viisinkertaistaa testausmäärät 10 000:aan testiin vuorokaudessa, mutta epäselväksi on jäänyt, miten tavoitteeseen päästään.

Rkp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz olettaa hallituksen purkavan rajoituksia heti, kun höllennyksille saadaan tukea asiantuntijoilta.

– Kun voimme asteittain purkaa rajoituksia, on luontevaa lähteä purkamaan niitä alakoulut edellä.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman ei ota suoraan kantaa koulukysymykseen.

– Päätösten pitää perustua luotettaviin arvioihin epidemiatilanteesta ja toimien vaikutuksesta. Saamme lähipäivinä tietoa siitä, mikä eri rajoitustoimenpiteiden merkitys on ollut taudin nitistämisessä.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoo, että hallituksen tavoitteena on ollut koronaepidemian hidastaminen, hoitokapasiteetin riittävyyden turvaaminen ja riskiryhmien suojaaminen. Kansainvälisesti katsottuna Suomen linja on toiminut Lindtmanin mukaan hyvin.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen sanoi viime viikolla, että koronaepidemian huippu on vasta edessä touko-kesäkuussa ja hallituksen pitäisi selvittää uusia rajoitustoimia, kuten kokoontumissäännösten kiristämistä sekä sitä, pitäisikö maskeja alkaa käyttää julkisilla paikoilla. Joonas Könttä (kesk) esitti kokoontumisten rajaamista Saksan mallin mukaisesti kahteen henkilöön.

Arhinmäen mukaan on ”mahdollista luopua joistakin rajoituksista ja tuoda toisia tilalle”.

Tiukat rajoitustoimet ovat olleet vaikeasti nieltäviä etenkin oikeusministerin salkkua kantavalle Rkp:lle. Niin myös tällä kertaa.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että taudin eteneminen tapahtuu halutulla polulla. Silloin on vaikea perustella tiukennuksia, joiden pitäisi perustua – sikäli kun ne nojaavat valmiuslakiin – välttämättömyyteen, Adlercreutz viestittää.