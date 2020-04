Marin lupasi tehdä selkoa asiasta.

Oppositiopuolue kokoomus vaatii pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitusta ja sosiaali-ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosta (vas) tilille suojavälinesotkuista ja koronakriisin virheistä. Kokoomus haluaa hallitukselta pääministerin ilmoituksen.

– Emme halua esittää välikysymystä. Haluamme, että Suomessa on toimintakykyinen hallitus, kansanedustaja, puheenjohtaja Petteri Orpo (kok) sanoi eduskunnassa.

– Jotta voimme toimia yhdessä ja päättäväisesti ilman hallitus- ja oppositiorajoja kansallisessa hätätilassa, meidän on saatava selvyys asioiden hoidon tilaan erityisesti sosiaali- ja terveysministeriön osalta. Se on tärkeää siksi, että eduskunta voi luottaa hallituksen toimintakykyyn, kun kriisin vaikeammat vaiheet alkavat. Siksi pyydämme pääministeriltä ilmoitusta koronakriisin hoidosta sekä STM:n poliittisessa johtamisessa tehdyistä virheistä tässä koronakriisissä, Orpo jatkoi.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vaati eduskunnassa pääministerin ilmoitusta suojavälinesotkuista ja koronakriisin hoidon muista virheistä.

Marin näytti vihreää valoa pääministerin ilmoitukselle. Marinin mukaan hallituksella ei ole syytä pimittää tietoja.

– Varmasti tämä ilmoitus voidaan antaa. Hallitus tietenkin mielellään eduskunnalle vastaa. Kriisin keskellä emme voi välttyä virheiltä, ja niistä täytyy oppia, Marin totesi vastauspuheenvuorossaan.

Orpo esitti kokoomuksen toiveen eduskuntakeskustelussa julkisen talouden selonteosta vuosille 202–-2024. Tämän kevään kehysriihessä hallitus ei linjannut tulevaa, vaan keskittyi hoitamaan akuuttia koronakriisiä ja teki 3,6 miljardin euron lisäbudjetin.

Hallitus on luvannut tehdä taloudelliset linjauksensa syksyn budjettiriihessä.

Oppositio on vaatinut hallitusta kirjoittamaan uusiksi hallitusohjelmansa, koska koronakriisi vei pohjan koko ohjelmalta.

Perussuomalaiset haluaa pitää menot kurissa ja puolue olisi valmis hautaamaan oppivelvollisuuden pidentämisen, ja karsimaan maahanmuutosta ja kunnianhimosta ilmastopolitiikassa.

– Menopuolella kannattaisi olla niukalla linjalla, kansanedustaja Ville Vähämäki (ps) totesi.

Ex-valtiovarainministeri Orpon mielestä hallituksen on laitettava ruksit ohjelmalleen.

– Velkaa on nyt pakko ottaa, jotta pääsemme akuutista kriisistä eteenpäin. Rahanjaon on loputtava yhtä nopeasti, kun se alkoi. Vanhentuneen hallitusohjelman lisämenot pitää unohtaa, koska niiden rahoittamiseen tarkoitettuja kasvu- tai omaisuustuloja ei ole eikä tule. Kunnille ei saa antaa uusia velvoitteita. Elvytyksestä on hyötyä vasta, kun rajoitteita on saatu purettua ja ihmiset ovat päässeet takaisin arkeen, Orpo sanoi.

Selonteon esitellyt valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) kertaili, että hallitus tuo talousesityksensä syksyn budjettiriihessä. Kulmuni lupaili, että kriisi hoidetaan oikeudenmukaisella tavalla.

– En voi silti luvata ruusuista kuvaa tulevaisuudesta.

– Laina on kuin tuleville sukupolville siirretty vero, Kulmuni sanoi.

Kulmuni vakuutti, että hallitus on budjettiriihessä valmis tarkistamaan ohjelmaansa, jos hallitusohjelman tavoitteet eivät täyty. Kulmuni piti mahdollisena, että osa hallituksen sopimista uudistuksista siirretään tulevaisuuteen.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni sanoi, että syksyn budjettiriihessä hallitus voi joutua luopumaan osasta ohjelmastaan. Myös keskustan kansanedustajat tämän tunnustivat, muu hallitus ei hallitusohjelman rukkaamisesta vielä suostunut puhumaan.

Hallituksessa Sdp ei vielä hallitusohjelmaa ole rukkaamassa, mutta keskusta on valmis käyttämään punakynää.

– Hallitusohjelman toteuttaminen ja tulevaisuusinvestoinnit ovat edelleen tämän hallituksen prioriteetteja. Otetaan esimerkiksi parjattu oppivelvollisuuden laajentaminen. Jokaisen nuoren kouluttaminen valmiiksi asti on välttämätöntä, jotta kriisistä nousee entistä suorituskykyisempi Suomi, kansanedustaja Johannes Koskinen (sd) sanoi.

– Selvää on, että uusiin menonlisäyksiin ei ole vuosiin mahdollisuutta. Syksyllä joudutaan arvioimaan uudelleen myös hallitusohjelman toteuttamista. Tämän sanominen ei ole kiilusilmäistä leikkaamista, vaan vastuullista taloudenpitoa tilanteessa, jossa velkaa joudutaan pakon edessä ottamaan lisää, kansanedustaja Petri Honkonen (kesk) näki.