Sdp:n kansanedustajat Filatov ja Nurminen: Työllisyysvaikutukset saatava keskeiseksi kriteeriksi yritystukien jakamisessa.

Opetusministeri Li Andersson (vas) sanoo Twitterissä, että yritystuet eivät näytä kohdentuvan riittävästi niille toimialoille ja yrittäjille, jotka ovat suurimmissa vaikeuksissa koronan takia.

– Tukiin tarvitaan korjausliike, jotta ne kohdentuvat tarvitseville eikä taitavimmille konsulttihakijoille, Andersson sanoo.

Eilen myös elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) myönsi Helsingin Sanomien haastattelussa, että yritysten tukemisessa on ongelmia. Lintilän mukaan "rahoituksen tarve ja mahdollisuudet myöntää rahaa Business Finlandin ja ely-keskusten kautta eivät kohtaa". Lintilä ennusti, että edessä on huomattavan paljon konkursseja.

Sdp:n kansanedustajat Tarja Filatov ja Ilmari Nurminen vaativat Lintilälle jättämässään kirjallisessa kysymyksessä, että yritystukien rahanjakoperusteita on syytä muuttaa niin, että kriisin keskellä yritykset voisivat saada rahoitusta kiinteisiin kuluihinsa ja estää näin konkursseja syntymästä.

– Työpaikkojen säilyminen on keskeisin asia koronaviruksen aiheuttaman talouskriisin hoitamisessa, Nurminen ja Filatov painottavat.

Filatovin mukaan Business Finlandin tukipolitiikka näyttää siltä, että tukea saavat ne, jotka eivät sitä niin kipeästi tarvitse. Hän sanoo, että samaan aikaan kuitenkin monet vaikeuksissa olevat yritykset jäävät ilman tukea esimerkiksi vuokrien juostessa ja toiminnan ollessa pysähdyksissä.

Nurmisen mukaan julkisuudessa olleet tapaukset ovat epäoikeudenmukaisia eivätkä ne ole hyväksyttävissä tai perusteltavissa.

– Tähän on puututtava. On syytä selvittää nopeasti, miten Business Finland on päätynyt näihin tukisummiin ja korjattava jakoperusteita. Lisäksi meidän on huolehdittava, ettei lopulta tämän kriisin hoitamisesta syntyvä lasku lankea pienituloisten maksettavaksi, Nurminen sanoo.