Pääministerin mukaan virheiltä ei voi välttyä kriisin keskellä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoo, että koronakriisin aikana tehdyt virheet on selvitettävä avoimesti. Hän kirjoitti asiasta tiistaina aamupäivällä Twitterissä.

– On selvää, että emme voi välttyä virheiltä keskellä kriisiä. Kun virheitä tehdään, ne on selvitettävä avoimesti ja niistä on otettava opiksi, Marin totesi.

– Hallituksen tärkein tehtävä on tehdä päätöksiä, joilla Suomi ohjataan ulos kriisistä. Samalla on luotava polku kestävämpään kasvuun, hän jatkoi.

Viime päivinä on keskusteltu muun muassa siitä, kuinka Suomi myöhästyi EU:n yhteisistä koronatarvikehankinnoista ja jäi ainoana EU-maana ulos mahdollisuudesta osallistua yhteenkään käynnistetyistä, jättimäisistä hankintakierroksista.

IS kertoi viime viikolla, miten sosiaali- ja terveysministeriö viivytteli helmi- ja maaliskuun aikana Suomen ulos EU:n sopimuksesta, jolla hankitaan kriittisiä lääkinnällisiä tarvikkeita COVID-19-pandemian takia.

Suomen omat hankintakanavat ovat joutuneet viime aikoina ikävään valoon, kun selvisi, että Huoltovarmuuskeskus (HVK) on tilannut suojaimia muun muassa pikavippiyhtiöitä pyörittäneeltä, ulosotossa olevalta liikemieheltä Onni Sarmasteelta ja kauneusyrittäjä Tiina Jylhältä.

Lisäksi keskustelua ovat herättäneet Business Finlandin (BF) myöntämät koronatukirahat, jotka eivät välttämättä päädy sinne, missä niitä kipeimmin tarvittaisiin.