Presidentti Niinistö toivoi suomalaisilta itsekuria – ”Se on muiden kunnioittamista”

Ahdistuksen noustessakin on osattava hillitä itseään, tasavallan presidentti Sauli Niinistö muistuttaa suomalaisia.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toivoo hillitsevän itseään myös ahdistuksen noustessa poikkeuksellisissa oloissa.

Presidentti terveiset kuultiin suoran videoyhteyden välityksellä pääministeri Sanna Marinin (sd) tiedotustilaisuudessa. Marin avasi Suomi toimii -kampanjan, jolla pyritään tukemaan suomalaisten henkistä kriisinkestävyyttä.

– Me olemme kohdanneet mahdottoman, eikä se ole alkuunkaan ohi. Mutta tämä pirulainen on voitettavissa. Me nujerramme sen, Niinistö sanoi.

Presidentin mukaan paljon on kiinni siitä, kuinka jokainen meistä ulkonaisesti käyttäytyy. Siis siitä, noudatammeko annettuja ohjeita ja sääntöjä.

– Mutta varmasti nousee myöskin ahdistusta, sisäistä painetta. Silloin on osattava hillitä itseään, haettava malttia. Kaikki tämä on itsekuria.

Itsehillinnällä suojaamme sekä itseämme että läheisiämme. Ennen kaikkea osoitamme kunnioitusta niille, jotka meistä pitävät huolta, Niinistö sanoi. Tällä hän tarkoitti terveydenhuollon henkilökuntaa ja kaikissa välittömissä palvelutehtävissä olevia.

Aika parempaan koittaa, presidentti lupasi.

– Jos me tämän mahdottoman, ja kun me tämän mahdottoman nujerramme, niin kannattaa muistaa, että sille, joka mahdottoman voittaa, on kaikki mahdollista. Kaikki se hyvä, mitä elämä tarjoaa.

Niinistö päätti puheensa toivottamalla kaikille voimia ja kestävyyttä.

– Ja pidetään mielessä se itsekuri. Se on muiden kunnioittamista.