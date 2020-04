Ministeri Pekonen vakuuttaa suojamaskien riittävän: ”Jos ei riitä, niin niitä lähetetään lisää”

Ministeri Kiuru puolestaan vannotti vanhusten hoivayrityksiä noudattamaan suojausohjeita koronakuolemien välttämiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas) mukaan Suomessa on riittävästi suojavälineitä hoitohenkilöstölle, ja niitä lähetetään lisää tarvitseville.

Kansanedustaja Sanna Antikainen (ps) kysyi Pekoselta, miten hoitohenkilöstöä voidaan määrätä työtehtäviin, jos tarvittavia suojavarusteita ei ole.

– Aloitimme varautumisen suojamateriaalien osalta Huoltovarmuuskeskusta täydentäen jo helmikuussa. Markkinoilta on ollut hankala saada suojavälineitä helmi-maaliskuussa, mutta nyt onneksi markkinat ovat auki ja saamme täydennettyä varastoja, kuten tällä viikolla on tapahtunut, Pekonen sanoi.

– Suojavälineiden riittävyyttä maakunnissa tarkkailemme päivittäin, ja pyrimme toimittamaan maskeja kaikkialle Suomeen. Tällä hetkellä näitä maskeja riittää. Jos ei riitä, niin niitä lähetetään maakuntiin lisää Huoltovarmuuskeskuksesta, Pekonen vakuutti.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen mukaan Suomi on varustautunut hyvin koronakriisiä varten.

Pääministeri Sanna Marin (sd) komppasi ministeriään Suomen hyvästä varautumisesta koronakriisiin, ja Marinin mukaan Suomen on välttämätöntä saada oma suojamaskituotanto käyntiin.

– Me emme voi jäädä riippuvaiseksi vain kansainvälisestä tuotannosta, vaan me tarvitsemme kotimaista tuotantoa pikaisesti. Emme voi luottaa siihen, että nämä tuotantokanavat muualta maailmasta Suomeen pysyvät auki. Sen vuoksi tarvitsemme kotimaisen tuotannon erittäin nopeasti käyttöön, ja tätä työtä on tehty, Marin totesi.

Suojavälineet veivät leijonanosan kyselytunnista ajasta.

Peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) sanoi, että hoivakotien on noudatettava ohjeita suojavälineistä, ja hoivakotien kuolemista on nähty vasta jäävuoren huippu.

Koronakuolemista kaksi kolmasosaa on tapahtunut hoivakotien asukkaille, ja kansanedustaja Pekka Aittakumpu (kesk) kysyi Kiurulta, miten hoivakoteja valvotaan, kun puutteita on ollut suojavälineiden lisäksi muun muassa siivoamisessa ja henkilökunnan riittävyydessä.

– Se on todella iso asia, millä tavalla saamme kentän sitoutumaan siihen, että nämä annetut ohjeet on tarkoitettu myös noudatettaviksi. Tämä on todella vakava kysymys. Kerta kaikkiaan on noudatettava niitä annettuja ohjeita. Muutoin lopputulos tulee olemaan sellainen, jota kukaan meistä ei toivo, Kiuru totesi.

– Järjestäjien on ehdottomasti noudatettava näitä ohjeita. Valvonnan pitää olla tiptop-kunnossa. Meillä on Valvira ja paikalliset Avit nyt todella kovassa vahtivuorossa siellä kentällä, ja laiminlyöntejä on tapahtunut. Te olette nähneet näitä joitakin jäävuoren huippuja, ja sellainen ei pitäisi olla Suomessa mahdollista, Kiuru jatkoi.

Peruspalveluministeri Krista Kiuru sanoi, että on vakava asia, kun kaikki hoivalaitokset eivät noudata kentälle annettuja ohjeita.

Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) maskifarssista etenkin perussuomalaiset hiillostivat kysymyksillään työministeri Tuula Haataista (sd).

Haatainen antoi samoja vastauksia kuin viime ja tällä viikolla, että hän ei tiennyt maskikaupoista, kauppoja selvitetään, kaupoista on tehty selvitys, toinen kauppa on rikostutkinnassa, HVK:n toimitusjohtaja on eronnut ja HVK on itsenäinen laitos, jonka operatiiviseen toimintaan ministeri ei puutu.

Uudenmaan sulun purkamisesta ei kyselytunnilla hallitusta kovin paljon haastettu, ja pääministeri Marin perusteli asiaa samoin kuin eilen, eli hallitus ei voi lakia rikkoa ja sen piti noudattaa perustuslakia ja purkaa Uudenmaan eritys, koska rajoitustoimi ei enää ollut välttämätön.