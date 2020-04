Rkp pitäisi nykyisen 10 hengen rajoituksen voimassa.

Hallituspuolueet näyttävät keltaista valoa kokoontumisrajoitusten tiukentamiselle.

Kun Uudenmaan sulku eilen purettiin, julkisuudessa on esitetty vastatoimia koronatartuntojen hillitsemiseksi. Suurimmaksi puheenaiheeksi on noussut kokoontumisrajoitusten tiukentaminen nykyisestä 10 hengestä, ja kokoontumisten maksimääräksi on ehdotettu viittä tai kahta.

IS kysyi hallituspuolueiden ryhmäjohtajilta puolueiden kantaa kokoontumisrajoitusten kiristämiselle.

Hallituspuolueista keskustan riveistä on kuulunut toiveita siitä, että kokoontumisten henkilömäärän ylärajaksi tulisi asettaa 2 tai 5.

Ryhmäjohtaja Antti Kurvisen (kesk) mukaan keskusta ei ole ukaaseja kokoontumisrajoista esittänyt, mutta tiukennukset kyllä käyvät.

– Jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, meillä on siihen periaatteellinen valmius. Emme vaadi. Terveys edellä pitää mennä. Emme ota kantaa lukuihin, Kurvinen kommentoi.

Muut hallituspuolueet olivat samalla linjalla. Jos asiantuntijat niin parhaaksi näkevät, kokoontumisrajoituksia voidaan tiukentaa.

– En lähde kuittaamaan tai torppaamaan yksittäisiä keinoja tai rajoituksia. Kaikkien toimien pitää perustua arvioon epidemiatilanteesta alueellisesti ja koko Suomessa, ja arvioon rajoitustoimenpiteiden tehokkuudesta. Niitä arvioidaan joka viikko, seuraavan kerran ensi viikolla, ryhmäjohtaja Antti Lindtman (sd) sanoi.

– Olemme suhtautuneet kaikkiin rajoituksiin aika samalla tavalla. Meillä on ollut valmius kaikkiin rajoituksiin, joita asiantuntijat ovat suositelleet. Emme näe, että tämä on puoluepoliittinen kysymys. Jos terveysviranomaiset toteavat, että epidemian hallitsemiseksi on tällainen tiukennus tarpeen, silloin sitä tuetaan. Toistaiseksi tällaista suositusta ei ole tullut, ryhmäjohtaja Emma Kari (vihr) kertoi.

– Meillä ei ole käyty ryhmässä mitään keskustelua. Olemme lähteneet siitä, että kaikki rajoitustoimet tehdään asiantuntijoiden suositusten perusteella. Parempi, että terveyteen liittyviin, lääketieteellisiin ja epidemiologisiin kysymyksiin päätökset tehdään asiantuntijoiden arvioista, eikä aleta omissa päissä kehittää mahdollisesti toimivia tai toimimattomia rajoituskeinoja, ryhmäjohtaja Paavo Arhinmäki (vas) totesi.

Hallituspuolueiden ryhmäjohtajista Anders Adlercreutz (r) oli ainoa, joka ei koskisi nykyiseen 10 hengen kokoontumisrajoitukseen.

– Jos rajoituksia tekee, niiden pitää olla välttämättömiä. Ne pitää pystyä perustelemaan. Kehitys on ollut ennakoitua parempi, ja vaikea nähdä tarvetta tiukennuksille. Nykyinen rajoitus on ihan hyvä, Adlercreutz sanoi.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi tänään Ylen aamutelevisiossa, että hallituksessa keskustellaan kokoontumisrajoituksesta.

– Kokoontumisrajoitus on yksi asia, jota tullaan tarkastelemaan. Voi hyvin olla, että jos toisia rajoitustoimenpiteitä puretaan, kenties tämä on sellainen, jota voisi kiristää, Marin sanoi Ylen haastattelussa.

Hallitus kielsi yli 500 hengen yleisötapahtumat maaliskuun 12. päivä, ja maaliskuun 16. päivänä kiellettiin kaikki yli 10 hengen kokoontumiset.

Kokoontumiskielto on voimassa muiden rajoitusten tapaan toukokuun 13. päivän loppuun asti. Ravintolat ovat kiinni toukokuun loppuun.

Uudenmaan eristys purettiin eilen ennen aikojaan. Uudenmaan eristys alkoi maaliskuun 28. päivä ja sen oli määrä jatkua tämän viikon sunnuntaihin kello 24 asti.