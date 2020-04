Sanna Marin mahdollisista lisärajoituksista Ylellä: ”Kokoontumisrajoitus on yksi asia, jota tullaan tarkastelemaan”

Pääministeri Sanna Marin (sd) arvioi, että vielä ei ole lähimainkaan aika purkaa rajoitteita. Uudenmaan sulun purkaminen oli kuitenkin pakko tehdä.

Pääministeri Sanna Marin sanoi torstaina Yle aamun haastattelussa, että kaikille ministereille tuli yllätyksenä, että oikeudellisten arvioiden mukaan Uudenmaan sulku piti purkaa heti.

- Oikeudellinen arvio oli hyvin selkeä. Poliittiselle harkinnalle ei jäänyt sijaa, Marin kertoi.

Keskustan tiedetään vastustaneen purkua. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen sanoi keskiviikon A-studiossa, että Uudenmaan sulun purun tilalle täytyy harkita muita rajoitustoimia, kuten kokoontumisten rajoittamista viiteen henkilöön.

Kurvinen sanoi Ilta-Sanomille, että hän selvittäisi, pitäisikö kasvomaskeja alkaa käyttää julkisilla paikoilla kuten kaupoissa.

- Kokoontumisrajoitus on yksi asia, jota tullaan tarkastelemaan. Voi hyvin olla, että jos jotain toisia rajoitustoimenpiteitä puretaan, kenties tämä on sellainen, jota voisi kiristää, Marin sanoi Ylellä.

Marinin mukaan Suomessa koronaepidemia on edennyt jälkijunassa muihin maihin verrattuna. Vielä ei ole lähimainkaan aika purkaa rajoitteita, hän sanoi.

- Suomi on onnistunut varsin hyvin siinä, että taudin eteneminen on ollut hitaampaa ja kuolemantapauksia on ollut vähemmän kuin joissain verrokkimaissa. Suomalaiset ovat noudattaneet hyvin näitä rajoituksia. Siitä kiitos kaikille suomalaisille.