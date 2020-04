Kokoomuksen Häkkänen penää hallitukselta suunnitelmallisuutta: ”Jatkossa pitää olla arvioituna, minkälaisia vaihtoehtoja voisi olla”

Häkkänen penää hallitukselta suunnitelmallisuutta ja järjestelmällisyyttä koronakriisin hoidossa.

Kansanedustaja Antti Häkkänen (kok) toivoo hallitukselta vaihtoehtojen arviointia koronarajoituksissa.

Perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja Häkkäsen mukaan valiokunta on osoittanut vakavan huomion hallitukselle siitä, että rajoitustoimille pitää pystyä arvioimaan myös erilaisia vaihtoehtoja.

– Siihen perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota, että jatkossa pitää olla arvioituna, minkälaisia vaihtoehtoja voisi olla, ja miksi valitaan tällainen ratkaisu. Toinen valiokunnan esittämä huomio on, että jatkossa yhteiskunnan kokonaishyötyjä ja -haittoja pitää kyetä selkeämmin punnitsemaan, Häkkänen totesi.

– Nyt on vain esitetty rajoitustoimien hyvät puolet, mutta niistä aiheutuu vakavia vaikutuksia perheille ja lapsille, ja erittäin vakavia taloudellisia ongelmia, jotka taas vaikeuttavat esimerkiksi peruspalveluiden, kuten terveydenhuollon järjestämistä. Tähän analyysin monipuolisuuteen valiokunta on kiinnittänyt huomiota, ja varmasti siihen hallitus pyrkii, Häkkänen jatkoi.

Kansanedustaja Häkkänen sanoi, että hallituksen pitäisi jatkossa pystyä perustelemaan rajoitustoimissaan myös muutakin kuin yksi vaihtoehto ja sen hyvät puolet.

Perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtajana Häkkänen ei ottanut kantaa siihen, oliko Uudenmaan sulun purkaminen ainoa mahdollinen ratkaisu.

– On vaikea ottaa kantaa ilman minkäänlaista asiakirja-analyysia. Tässä ei kannata suoraan perustuslailla hallituksenkaan argumentoida. Kyse on siitä, mikä on hallituksen näkemys kokonaisuuden hallinnasta. Onko joku kokonaissuunnitelma olemassa, minkä johdosta yksittäisestä rajoituksesta voidaan luopua, Häkkänen kyseli.

Olette itse Mäntyharjusta. Mikä on oma näkemyksenne, halutaanko sinne mökkiläisiä?

– Totta kai kaikki suomalaiset ovat yhdenvertaisia. Kriisin aikana kyse on, miten taudin leviämistä hallitaan. Siinä on olennaista, että ihmiset pitävät toisiinsa etäisyyttä, hygieniasta huolta ja noudattavat viranomaisten sääntöjä. Vaikka hallitus purkaa Uudenmaan eristystä, se ei saa tarkoittaa signaalina, että tauti olisi Suomesta poistumassa.

Mäntyharjussa niitä mökkejä on. Onko sillä eroa tuleeko mökille Uudenmaan rajoitusten sisältä Helsingistä, Hyvinkäältä vai Mäntsälästä, vai rajan toiselta puolelta Orimattilasta ja Lahdesta?

– Mökkiläisiä tulee joka suunnasta, ei pelkästään uusmaalaiset liiku Suomen sisällä. En ole nähnyt asiantuntija-arvioita ratkaisun taustalla, en voi ottaa siihen kantaa, Häkkänen vastasi.

Uudenmaan liikkumisrajoitukset poistettiin tänään. Mäntyharjulainen Häkkänen vältti ottamasta kantaa kotipaikkakunnalleen mahdollisesti suuntaavista uusmaalaisista mökkiläisistä.

Jos hallitus olisi halunnut jatkaa Uudenmaan eristystä, hallituksen olisi pitänyt tuoda jatkorajoitus eduskuntaan, ja perustuslakivaliokunta olisi arvioinut, olisiko lääketieteellisin perustein ollut välttämätöntä rajoittaa juuri uusmaalaisten liikkumista.

Nyt perustuslakivaliokunnan ei tarvitse ottaa kantaa, koska eritys päättyi jo ennen aikojaan.

Kokoomuksen varapuheenjohtajana Häkkänen penää hallitukselta selkeää koronasuunnitelmaa.

– On aika uskaliasta lähteä purkamaan rajoitustoimenpiteitä, jos ei ole kokonaissuunnitelmaa, miten kriisitilannetta viedään eteenpäin. En tiedä mitä lisätoimenpiteitä hallitus on aikonut tuoda tähän tilalle. Hallitsemattomasti rajoitusten purkamista en kannata. Kun yhteiskuntaa lähdetään avaamaan, siihen tarvitaan merkittävästi lisää testausta, jäljitystä, kontrollia, Häkkänen sanoi.

Häkkäsen mielestä kriisiä pitää johtaa järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti.

– Jollain on kokonaistilannekuva, ja suunnitelma, miten tämä asia hoidetaan. Toivottavasti tällainen suunnitelma on hallituksella olemassa. Tiettyjä rajoituksia ei voi kertaheitolla purkaa, muuten tauti leviää edelleen. Niitä ei voi tehdä niin, että poistetaanpa tuo tai tuo toimenpide. Pitää tietää, että tähdätään taudin nujertamiseen, portaittain avataan taloudellinen toimeliaisuus ja ihmisten arkikuviot, mutta suojataan riskiryhmät. Se on valtioneuvoston tehtävä tehdä sellainen suunnitelma.

– Kriisin hoitamiseksi on olemassa lukuisia eri vaihtoehtoja, tämä tuntuu hukkuvan julkisessa keskustelussa, että olisi olemassa vain yksi totuus ja yksi linja, Häkkänen sanoi.

Koronakriisissä on kolme vaihetta: akuutti torjuntavaihe, yhteiskunnan avaaminen ja jälleenrakennus. Nyt eletään torjuntavaihetta.

– Aiotaanko tauti tukahduttaa vai hidastaa sen leviämistä? Kannattaisi olla suunnitelma kumpaa tehdään.

– Yhteiskunnan avaamisen suunnitelmasta monilla mailla on kuukauden verran ollut suunnitelmat valmisteilla, esimerkiksi Itävalta ja Ranska ovat omiaan julkaisseet. Suunnitelma pitäisi olla, jotta siinä onnistutaan. Tällaista suunnitelmaa ei ilmeisesti täysin ole olemassa, Häkkänen otaksui.

Häkkänen kuitenkin uskoi, että Suomen kyky selvitä kriisistä on poikkeuksellisen hyvä.

– Olemme etäinen maa, melkein saari. Meillä on pitkät etäisyydet ja välimatkat. Meillä noudatetaan hyvin sääntöjä, meillä on hyvä viranomaiskoneisto, hyvä terveydenhuolto, talous kunnossa, on korkeatasoista teknologian ja lääketieteen osaamista, meidän johtamisjärjestelmä on hyvä, on luotu laajat toimivaltuudet jo tartuntatautilain pohjalta sulkea koko yhteiskunta ilman että poikkeusoloja julistettaisiin.

– Nyt on kyse siitä, minkälaisen suunnitelman valtiojohto valitsee tuleville viikoille ja kuukausille, Häkkänen summasi.