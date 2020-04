Useissa keskussairaaloissa on normaalioloissa vain 4–8 tehohoitopaikkaa. Sairaalat ovat muistion mukaan jo lähestulkoon toteuttaneet ohjeen tehohoitopaikkojen kaksinkertaistamisesta.

Suomalaisten sairaaloiden tehohoitokapasiteetti riittää todennäköisesti kestämään koronaviruksen aiheuttaman paineen, koska epidemian arvioidaan osuvan eri aikaan maan eri osiin, Itä-Suomen yliopiston anestesiologian ja tehohoidon professori Matti Reinikainen ja Kuopion yliopistollisen sairaalan vastaava ylilääkäri Stepani Bendel summaavat keskiviikkona julkaistussa hallituksen muistiossa.

– Tällä hetkellä käytettävissä olevan ennuste- ja mallinnustiedon, sairaaloiden tehohoidon valmiuden noston ja kansallisen yhteistyön perusteella arvioimme, että tehohoitokapasiteetti Uudenmaan ulkopuolella riittää covid-potilaiden hoitoon, jos THL:n ja HUSin ennusteiden todennäköisin skenaario toteutuu, Reinikainen ja Bendel muotoilevat muistiossa.

HUSin todennäköisimmän skenaarion mukaan Suomessa tarvittaisiin samaan aikaan enintään 264 tehohoitopaikkaa. Tähän kapasiteetti riittää. Tällä hetkellä tehohoidossa on 75 koronapotilasta.

THL:n todennäköisimmän skenaarion mukaan Uudellamaalla tarvittaisiin samanaikaisesti enintään 100–120 tehohoitopaikkaa, ja Uudenmaan ulkopuolisessa Suomessa enintään 210–300 tehohoitopaikkaa. Tällöin hoidossa olisi samanaikaisesti siis 310–420 koronapotilasta.

Hallituksen muistion mukaan muiden sairaanhoitopiirien on turvauduttava HUSin apuun, jos Uudenmaan ulkopuolella on samanaikaisesti yli 200 koronapotilasta.

Muistion mukaan tehohoitopaikkoja on koko maassa normaalioloissa 259, joista suurin osa, 70, sijaitsee Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ulkopuolisessa Suomessa on normaalioloissa 189 tehohoitopaikkaa.

Useissa keskussairaaloissa on tehohoitopaikkoja normaalioloissa vain 4–8. Esimerkiksi Kokkolassa tehohoitopaikkoja on neljä ja Kotkassa, Mikkelissä ja Hämeenlinnassa viisi. Lahdessa, Joensuussa, Jyväskylässä, Kemissä ja Rovaniemellä tehohoitopaikkoja on kahdeksan.

Nyt käynnissä on ohjelma, joka tähtää tehohoitokapasiteetin kaksinkertaistamiseen.

Tiistaina HUSin ulkopuolisissa sairaaloissa oli muistion mukaan 170–180 tehohoitopaikkaa koronapotilaita varten.

Näin ollen sairaalat ovat Reinikaisen ja Bendelin mukaan jo lähestulkoon toteuttaneet sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen tehohoitopaikkojen kaksinkertaistamisesta. Muistiosta ei käy ilmi, miten koronapotilaiden tehohoitopaikat jakautuvat eri sairaaloissa valmiustason nostamisen jälkeen.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä kapasiteetti on mahdollista nostaa muistion mukaan 150 tehohoitopaikkaan ja varasairaalan rakentamisen myötä jopa 220 tehopaikkaan.

Tämän jälkeen Suomessa voisi olla siis lähes 600 tehohoitopaikkaa.

Pahimmassa, joskin tällä hetkellä epätodennäköisessä, skenaariossa tehohoidon tarve tulee ylittämään muistion mukaan maksimaalisen tehohoitokapasiteetin. Koronapotilaiden lisäksi tehohoitoa pitää antaa muillekin potilaille.

Asiantuntijoiden mukaan tehohoitopotilaiden määrä on kehittynyt viime päivinä ”hyvin maltillisesti”, ja epidemian leviämisen estämiseksi tai hidastamiseksi tehdyt toimet ovat purreet jopa odotettua paremmin.

THL:n mallinnuksen perusteella todennäköisin koronatartuntojen huippu Uudellamaalla sijoittuu ajalle 26.4.–25.5., vuodeosastopaikkojen huippu ajalle 6.5.–4.6. ja tehohoidon huippu ajalle 12.5.–10.6.

Alustava arvio tehohoitopotilaiden sairaalakuolleisuudesta on 20–30 prosenttia. Koronaan on kuollut tähän mennessä Suomessa 75 henkilöä. Tehohoitojaksojen odotuspituus on THL:n arvion mukaan 12 vuorokautta.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) poistuivat Säätytalon maratonkokouksesta tiistai-iltana. Hallitus kertoi Uudenmaan sulun päättymisestä keskiviikkona.

Uudenmaan eristämistä perusteltiin terveydenhuoltojärjestelmän kantokyvyn turvaamisella. Epidemia levisi Uudellamaalla muuta maata nopeammin, minkä vuoksi hallitus päätti rajoittaa liikkumista Uudenmaan ja muun Suomen välillä.

Nyt terveysviranomaiset katsovat, ettei Uudenmaan sulkeminen ole enää välttämätöntä – tauti leviää muuallakin ja ilmaantuvuus on ollut viimeisen viikon aikana joissakin sairaanhoitopiireissä suhteellisesti yhtä suurta tai suurempaa kuin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä.

Oikeusministeriön kansliapäällikön asiantuntija-arviossa suositeltiin liikkumisrajoituksen kumoamista viivytyksettä.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti yhtyi alivaltiosihteeri Timo Lankisen esittelymuistion ja STM:n muistion johtopäätökseen, että Uudenmaan liikkumisrajoituksen kumoaminen jo keskiviikkona on oikeudellisesti perusteltua.

Hallituspuolue keskusta olisi halunnut jatkaa Uudenmaan eristämistä varotoimena vappuun tai toukokuun puoliväliin asti, mutta erityisesti Pöystin arviota pidettiin niin painavana, ettei eristämisen jatkamiselle nähty edellytyksiä.

Päätös eristämisen lopettamisesta syntyi noin kuuden tunnin maratonkokouksen jälkeen myöhään tiistaina.

Hallitus pohtii mahdollisia uusia kiristystoimia ensi viikolla.