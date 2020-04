Perustuslakivaliokunnan keskustaedustaja Uudenmaan eristämisestä: ”Tosiasiassa hallitukselle ei jäänyt harkintavaltaa”

Uudenmaan eristämisen jatko olisi ehkä ollut tarpeellista, mutta valmiuslaki ja perustuslaki edellyttävät välttämättömyyttä.

Ei ollut vaihtoehtoa tai vielä ei pysty ottamaan kantaa, perustuslakivaliokunnan jäsenet sanovat.

Uudenmaan eritys poistetaan jo tänään, koska valmiuslain edellyttämä välttämättömyys ei enää hallituksen mukaan toteutunut.

Uudenmaan maakunta eristettiin valmiuslain 118 pykälän avulla maaliskuun loppupuolella, ja liikkumisrajoitusten piti jatkua tämän viikon sunnuntaihin kello 24 asti.

IS kysyi kahdelta perustuslakivaliokunnan jäseneltä, hallituksesta ja oppositiosta, oliko hallituksen päätös järkevä ja ainoa mahdollinen.

Hallituspuolue keskusta olisi halunnut jatkaa Uudenmaan sulkua.

Kansanedustaja Markus Lohi (kesk) pidättäytyi ottamasta kantaa hallituksen päätöksen järkevyyteen.

– Luotan niihin arvioihin, joita virkavastuulla lääketieteen asiantuntijat ovat hallitukselle tehneet. He perustelevat päätöksen järkevyyttä ja välttämättömyyttä.

– Sen analyysin perusteella, jota hallitus on saanut THL:ltä, STM:ltä ja HUS:lta – ja toisaalta oikeuskanslerin lausunto –tämä oli ainoa vaihtoehto, joka oli käytettävissä.

Kansanedustaja Markus Lohen mukaan hallitus oli juridisesti pakkoraossa Uudenmaan sulun purkamisessa.

Lohen mukaan hallituksella ei ollut harkintavaltaa Uudenmaan erityksen purkamiselle.

– Jos oikeudellisia perusteita, eli välttämättömyyttä, ei ole liikkumisrajoitusten jatkamiselle, niin ei hallituksella ole todellisuudessa harkintavaltaa, Lohi sanoi.

Miten tämän selittää keskustan kansanedustajille ja kaikelle kansalle?

– Se on varmasti haastavaa. Meillä on lainsäädäntö, joka edellyttää, jos ihmisten perusoikeuteen – tässä tapauksessa vapauteen liikkua – puututaan, ei pelkästään riitä, että se on tarpeellinen vaan välttämätön. Nyt niitä perusteita ei asiantuntijoiden mukaan ollut. Laki ei antanut mahdollisuutta jatkaa.

– Se on lääketieteellinen arvio, onko se (Uudenmaan eristäminen) välttämätöntä. Lääketieteellisen arvion perusteella tehdään oikeudellinen johtopäätös. Välttämättömyyskriteeriä ei nyt ollut, että se olisi varmasti ollut tarpeellista jatkaa. Meillä laki on sellainen, että se edellyttää välttämättömyyttä ja kriisiaikana on ehdottoman tärkeää, että noudatamme kaikessa toiminnassa lakia, ja se velvoittaa ministereitä toimimaan lain mukaan. Siksi tosiasiassa hallitukselle ei jäänyt harkintavaltaa, vaan oli toimittava sen mukaan mitä laki sanoo, Lohi kertaili juridiikkaa.

Valmiuslain liikkumisrajoitukset voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön myöhemmin, ja Lohen mukaan rajoituksilla, suosituksilla ja suojauksilla koronatartunnat pystytään pitämään kurissa.

Valtaosa rajoituksista on voimassa toukokuun 13. päivään asti, ja ravintolat ovat kiinni toukokuun loppuun – nämä rajoitukset on toteutettu pääosin muulla kuin valmiuslailla.

Kansanedustaja Olli Immonen (ps) oli varovaisempi kannanotossaan Uudenmaan sulun poistamisesta.

Immonen vetosi siihen, että hän ei ole vielä ehtinyt perehtyä hallituksen päätöksen perusteisiin Uudenmaan eristyksen purkamisesta.

– Hallitus näki liikkumisrajoitukset tarpeellisena, mutta katsoi, että valmiuslain edellytys, välttämättömyys, ei enää täyttynyt. Täytyy käydä hallituksen aineisto tarkemmin läpi, Immonen sanoi.

Maaliskuun lopussa perustuslakivaliokunta antoi hallitukselle rimaa hipoen luvan Uudenmaan eristämiseen, nyt valiokunnan ei tarvitse Uudenmaan eristämistä käsitellä, koska väliaikainen asetus loppui ennen aikojaan.

– Siinä vaiheessa nähtiin välttämättömyyden edellytyksen täyttyvän. Nyt on tosiasia, että korona on levinnyt muualla Suomeen.

– Jäin miettimään, kuinka vakavasti hallitus pohti sitä mahdollisuutta, että voitaisiinko rajoitustoimenpiteet kohdistaa Uudenmaan lisäksi muualle Suomeen, ja mahdollisesti myös maakuntia pienemmille alueille. Meillä on mahdollisuus kohdistaa rajoitukset maakuntien lisäksi myös esimerkiksi kuntiin. Tähän kysymykseen haluan lisää perusteita, miksi päädyttiin nyt valittuun ratkaisuun, Immonen aprikoi.

Kansanedustaja Olli Immonen halusi tietää, että pohtiko hallitus myös joidenkin muiden maakuntien eristämistä.

Oliko päätös hyvä vai huono, siihen Immonen ei ottanut kantaa.

– Olisi varmaan ollut tarpeellista jatkaa Uudenmaan eristystä, mutta valmiuslain edellyttämää välttämättömyyttä täytyy päästä arvioimaan tarkemmin.

– Se tuli ministereidenkin suusta, että ei vielä poissuljeta, että rajoituksiin voidaan joutua palaamaan, jos tilanne tästä muuttuu ja pahenee, Immonen totesi.