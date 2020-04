Uudenmaan sulku päättyy – näillä kolmella seikalla hallitus perusteli päätöstä

Hallituksen päätös nojasi ennen kaikkea epidemian kulkuun ja oikeudelliseen harkintaan.

Hallituksella ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin purkaa Uudenmaan sulku, aamupäivän tiedotustilaisuudessa kuultiin pääministeri Sanna Marinin (sd) ja oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (rkp) suusta.

Pääministeri kertoi aamupäivän tiedotustilaisuudessa, että Uudenmaan eristys päättyy jo tänään. Alun perin sen ilmoitettiin olevan voimassa tämän viikon loppuun.

Ministerit perustelivat päätöstä kolmella seikalla.

1. Lakia on noudatettava

Hallitus nojasi päätöksessään oikeudelliseen arvioonsa ja velvollisuuteen toimia, kuten perustuslakivaliokunta on edellyttänyt.

Perustuslakivaliokunta on mietinnössään korostanut, että liikkumisrajoitus on kumottava, jos epidemiatilanteen muuttuu niin, ettei valmiuslain pykälän 118 mukaiselle liikkumisrajoitukselle ole enää oikeudellisia perusteita.

Pääministerin mukaan hallitus kuuli oikeudellisen arvionsa pohjaksi myös oikeusministeriön kansliapäällikköä, oikeuskansleria ja valtioneuvoston kanslian alivaltiosihteeriä.

– Tämän pohjalta olemme tulleet siihen arvioon, että hallituksella ei ole muita vaihtoehtoja kuin purkaa tämä rajoitustoimenpide välittömästi, Marin sanoi.

– Valmiuslain mukaan rajoitustoimen pitää olla välttämätön ja oikeasuhtainen. Kun nämä edellytykset eivät enää täyty ja se on tullut hallituksen tietoon, hallituksella ei ole muuta vaihtoehtoa kuin purkaa rajoitustoimenpide.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Uudenmaan eristystä voidaan edelleen pitää sinänsä tarpeellisena ja toimivana keinona, muttei kuitenkaan välttämättömänä.

– Sen takia oikeudellinen tilanne on sellainen, että katsoimme hallituksessa, että meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin purkaa Uudenmaan rajoittaminen, oikeusministeri Henriksson sanoi.

– Tämä ei ole mielipidekysymys vaan oikeudellinen fakta.

Henriksson korosti, että oikeusvaltiossa on aina pidettävä kiinni oikeusvaltioperiaatteesta.

– Varsinkin poikkeusoloissa hallituksella on aivan erityinen vastuu. Hallituksen on oltava äärimmäisen huolellinen. Valtaa ei saa väärinkäyttää, vaan sitä tulee käyttää vastuulla.

2. Maakuntien erot tasoittuneet

Pääministerin mukaan tilanne on muuttunut sulun voimaantulon jälkeen siten, että maakuntien väliset erot ovat tasoittuneet.

Epidemiaa esiintyy nyt eri puolilla maata. Joissain sairaanhoitopiireissä ja joillain alueella uusia tapauksia näyttäisi ilmaantuvan jopa nopeammin kuin Uudellamaalla.

Sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtajan Liisa-Maria Voipio-Pulkin mukaan liikkumisrajoituksen tullessa voimaan Uudellamaalla tehtyjen viruslöydösten määrä oli noin nelinkertainen muuhun maahan verrattuna.

Epidemia oli siis selvästi käynnistynyt Uudenmaan alueella, mutta vielä ei pystytty ennakoimaan, kuinka epidemia etenisi koko Suomessa. Nyt epidemian etenemisestä on saatu koko ajan tarkentuvia malleja ja ennusteita.

– Nyt suomen seurantatiedot viittaavat siihen, että epidemian kulku on merkittävästi hidastunut näiden rajoitustoimien ansiota. Merkittävää on myös se, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmämme on ehtinyt varautua epidemian aiheuttamaan kuormitukseen, Voipio-Pulkki sanoi.

Uusimpien tietojen mukaan jopa tehohoitopaikkojen tarve on kehittynyt erittäin maltillisesti sekä Uudellamaalla että muualla Suomessa.

Voipio-Pulkin mukaan epidemian leviämistä ja terveydenhuollon kuormitusta voidaan nyt hallita myös muilla toimenpiteillä paremmin kuin liikkumisrajoituksen tullessa voimaan.

3. Valvonta syö poliisin resursseja

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) mukaan maakunnan rajan vartioimisessa on ollut kiinni yötä päivää satoja poliiseja. Lisäksi poliisi on saanut virka-apua rajavartiolaitoksesta ja puolustusvoimista.

– Poliisin osalta tämä rajoitusten purku tarkoittaa myös sitä, että resursseja vapautuu myös muihin tehtäviin ja työmääriä voidaan kohtuullistaa, Ohisalo sanoi.

Silloin poliisi pystyy paremmin vastaamaan esimerkiksi kotihälytyksiin. Niiden määrä on kasvanut poikkeusolojen aikana.