Asiantuntijat eivät tiedä, miksi tauti kehittyy osalla ihmisistä erityisen vaikeaksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki toi esiin hallituksen tiedotustilaisuudessa yllättävän koronavirusta koskevan havainnon.

– Olemme nähneet, että sairaala- ja tehohoitoa ovat tarvinneet ehkä hiukan yllättäenkin keski-ikäiset, eivätkä aina kovin perussairaatkaan henkilöt. Emme täysin vielä ymmärrä sitä, miksi tämä tauti kehittyy toisille erityisen vaikeaksi, Voipio-Pulkki sanoi.

Voipio-Pulkki lisäsi, että tehohoidossa on ollut myös hyvin iäkkäitä henkilöitä.

– Olisi erityisen tärkeätä, että kiinnittäisimme kaikissa toimissa huomiota riskiryhmiin, yli 70-vuotiaisiin ja eri tavoin perussairaisiin, että heidän suojauksena olisi mahdollisimman hyvää.

THL:n tuoreimpien lukujen mukaan Suomessa koronavirukseen kuolleiden mediaani-ikä on 81 vuotta.

Tautiin on kuollut Suomessa 64 ihmistä. Toistaiseksi 37 kuolleesta on saatavilla tarkempia tietoja.

40–59-vuotiaita kuolleita on kaksi, 60–79-vuotiaita 13 ja yli 80-vuotiaita 22. Tehohoidossa oli tiistain tietojen perusteella koko maassa 75 henkilöä.

Voipio-Pulkin mukaan on yksiselitteisen selvää, ettei Suomessa ole nähty vielä koronavirusepidemian huippua.

– Tällä hetkellä arvio epidemian huippuajasta on, että se sijoittuu jonnekin toukokuuhun, voi mennä kesäkuunkin puolelle. Arvioissa on useamman viikon epävarmuuksia. Mallinnukset tarkentuvat lähiaikoina, kun saamme tietoa siitä, miten paljon väestössä on kehittynyt vasta-aineita virusta vastaan. Toinen tärkeä tieto liittyy siihen, millä nopeudella uusia potilaita tulee sairaala- ja tehohoitoon.

Alueellisten rajoitusten suhteellinen merkitys pienenee Voipio-Pulkin mukaan koko ajan taudin levitessä ympäri Suomea.

THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen mainitsi, että Pohjois- ja Itä-Suomessa on nähty ”aika paljon nopeampaa kehitystä kuin mitenkään pystyttiin ennakoimaan, vaikka tapausmäärät ovat kohtuullisen pieniä”.

– Ei tässä ole suomalaiset toisiaan vastaan, jos lähdemme sellaiseen ralliin, jossa yksi paikkakunta suljetaan toisensa jälkeen, niin onko se sitten hyvä. Epidemiaa ei pidä päästään valloilleen, mutta täytyy hyväksyä se, että tarttuvaa tautia on hyvin vaikea ihmisen täysin kontrolloida, Salminen sanoi.