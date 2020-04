Kulttuuriministeri Kosonen – ”Meillä on myös ajatus ammattilaisurheilusarjojen tukemisesta”

Lisäbudjettikeskustelussa kansanedustajat kyselivät muun muassa suojamaskisotkusta ja koronatesteistä.

Lisäbudjettikeskustelun toistaiseksi suurin uutinen on ollut kulttuuriministeri Hanna Kososen (kesk) toteamus, että hallituksella on ajatus tukea myös ammattiurheilijoita ja tauolla olevia palloilusarjoja.

Lisäbudjetissa hallitus tukee kulttuuria ja urheilua 60 miljoonalla eurolla.

Liikunta saa tuesta noin 20 miljoonaa, ja rahat menevät lähinnä harrastus- ja junioritoimintaan.

Kosonen ei kertonut, miten hallitus ammattiurheilijoita ja palloilusarjoja tukisi.

– Liikuntapuolelta tuli kommentteja, että tämä noin 20 miljoonaa ei riitä. Se jää toki nähtäväksi. Suurin osa siitä ilman muuta on ihan perusseuratoimintaan, mutta meillä on myös ajatus näiden ammattilaisurheilusarjojen, nimenomaan ammattilaisurheilijoiden, tukemisesta tämän osana, Kosonen tyytyi sanomaan eduskunnassa.

Kulttuuriministeri Hanna Kosonen väläytti tukea myös ammattilaissarjoille osana liikunnan tukipakettia.

Kosonen myös oikoi kansanedustajien käsityksiä, että artistit ja rokkibändit eivät saisi tukea 40 miljoonan euron kulttuurin tukipaketista pääsylipputulojen katoamisen vuoksi.

– Tässä kyllä on huomioitu myös artistit ja erilaiset kulttuuritoimijat hyvin laajasti. Tienkin sieltä yritystukien puolelta on mahdollisuus heidän hakea, jos ovat yritysmuotoisia toimijoita, mutta myös tästä kokonaisuudesta, ja sen takia siinä on niin iso kokonaisuus tällaisille vapaille ryhmille, freelancereille, toiminimitoimijoille, kulttuurin puoleltakin, Kosonen totesi.

Suojavälinekohu on ollut yksi lisäbudjettikeskustelun aiheista.

Lisäbudjetin koko on 3,6 miljardia euroa. Siitä noin miljardi menee yrityksille, miljardi kunnille, miljardi tulonsiirtoihin ja 600 miljoonaa euroa suojavarusteiden hankkimiseen.

Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) maskihankinnoista syntyi viime viikolla sotkuinen vyyhti, jonka seurauksena HVK:n toimitusjohtaja erosi ja johtoryhmän kaksi jäsentä hyllytettiin tehtävistään selvityksen ajaksi.

Huoltovarmuuskeskus kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön alaisuuteen, ja HVK:n hallitus on parhaillaan käsittelemässä ulkopuolista selvitystä viime viikon maskifarssista.

Työministeri Tuula Haatainen (sd) pidättäytyi eduskunnassa kommentoimasta maskikauppojen yksityiskohtia ennen selvitysten valmistumista.

– Mitä tulee näihin yksityiskohtiin ja näihin kauppoihin, ministerinä en voi niihin tietenkään tässä tilanteessa vastata. Odotan tätä selvitystä, joka sieltä on nyt tulossa. Sen tiedän, että kaksi henkilöä on pistetty nyt syrjään näiden selvitysten ajaksi, Haatainen totesi.

Tilaukset Huoltovarmuuskeskukselle suojavälineiden hankkimisesta teki ja tekee sosiaali- ja terveysministeriö.

Lisäbudjettikeskustelussa kysyttiin myös sitä, miksi hallitus ei lisäbudjetissaan antanut lisärahaa koronatesteihin.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) sanoi, että ensimmäisessä lisäbudjetissa muutama viikko sitten hallitus antoi koronan vasta-ainestesteihin neljä miljoonaa euroa.

Kulmunin mukaan nyt lisärahan pyyntö oli suojavälineisiin.

– Toki tässä lisätalousarvioesityksessä pyynti on ollut sen kaltainen, että nyt ne sosiaali- ja terveysministeriön määrärahat menevät siihen suojavarusteiden hankintaan, Kulmuni sanoi.

Uudenmaan sulkemisesta ei lisäbudjettikeskustelussa ole peistä taitettu.

Hallitus on parhaillaan päättämässä Uudenmaan eristämisen päättämisestä tämän viikon päätteeksi.