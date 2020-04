Eduskunnan rokoteryhmän puheenjohtaja Veronica Rehn-Kivi (r) haluaa Suomen seuraavan Tanskan linjausta ja alkavan rokottaa kaikki yli 65-vuotiaat muun muassa keuhkokuumetta aiheuttavaa pneumokokkia vastaan.

Tanskassa on päätetty tarjota pneumokokkirokotus huhtikuusta alkaen maksutta riskiryhmille ja kaikille yli 65-vuotiaille koronapandemian aiheuttaman terveydenhuollon kuormituksen vuoksi.

Suomen kansallisessa rokoteohjelmassa on toistaiseksi yli 65-vuotiaille vain rokote kausi-influenssaa vastaan.

Kansanedustaja, eduskunnan rokoteryhmän puheenjohtaja Veronica Rehn-Kivi (r) haluaa iäkkään väestön ja riskiryhmien pneumokokkirokotukset myös Suomeen. Suomessa pneumokokkirokotus tarjotaan kansallisessa rokotusohjelmassa maksutta toistaiseksi vain alle vuoden ikäisille ja aikuisten osalta hyvin tarkasti rajatulle riskiryhmälle.

– Rokotusten merkitys sairauksien ennaltaehkäisyssä korostuu tällaisina aikoina. Terveydenhuolto kuormittuu nyt paljon, ja kaikkea ylimääräistä terveydenhuollon kuormitusta ja sairaalahoitoa vaativia sairauksia on vältettävä, Rehn-Kivi perustelee.

– Esimerkiksi kansanedustajia ja eduskunnan työntekijöitä on kehotettu ottamaan pneumokokkirokote, Rehn-Kivi lisää.

Yli 65-vuotiaille tarjottavasta pneumokokkirokotteesta on käyty aiemmin keskustelua Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ja infektiolääkärien välillä.

– Yksi rokote maksaa 50–80 euroa, eli rokotusten yhteishinnaksi on arvioitu noin 40 miljoonaa euroa. THL:llä on lopulta kokonaisvastuu. He arvioivat ja laskevat hyödyt ja kustannukset, Rehn-Kivi sanoi.

Eduskunnan rokoteryhmällä ei ole toimivaltaa päättää rokotuksista. Se on rokotteista kiinnostuneiden kansanedustajien keskustelufoorumi.

Terveydenhuollon kuormitus pienenisi

Rokotukset maksaisivat Rehn-Kiven mukaan itsensä helposti takaisin vähentyneinä sairaala- ja tehohoitopäivinä sekä pienempänä terveydenhuollon kuormituksena. Näin resursseja voitaisiin siirtää vaativinta hoitoa tarvitseville, minkä arvoa varsinkin tällaisena pandemia-aikana ei voida edes laskea.

Pneumokokkirokote ei kuitenkaan suojaa itse koronavirukselta tai viruksen tai eri bakteerikannan aiheuttamalta keuhkokuumeelta.

Terveyskirjaston mukaan aikuisväestöllä keuhkokuumeen aiheuttaa noin 80 prosentissa tapauksista bakteeri, ja yleisin niistä on juuri pneumokokki.

Rehn-Kivi jätti yli 65-vuotiaille tarjottavasta pneumokokkirokotuksesta kirjallisen kysymyksen hallitukselle 9. huhtikuuta. Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas) on määrä antaa siihen vastaus vielä huhtikuun aikana.

– THL varmasti arvioi tätä asiaa – ja pian hallitus ottaa siihen kantaa. Tämä on monen kansanedustajan yhteinen huoli, esimerkiksi RKP:n eduskuntaryhmässä ollaan tämän takana, Rehn-Kivi sanoi.

Ilta-Sanomat ei tavoittanut THL:n pääjohtajaa Markku Tervahautaa kommentoimaan pneumokokkirokotuksia.