Presidentti Sauli Niinistö katsoi Suomen siirtäneen koronalinjaansa torjunnan puolelle. Marinin mukaan Suomen linja ei ole muuttunut, vaan tarkoituksena on ollut koko ajan hidastaa ja estää taudin leviämistä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) jakaa presidentti Sauli Niinistön näkemyksen siitä, että Suomen viestin naapurimaille on oltava koronatilanteessa realistinen.

– Olen presidentti Niinistön kanssa samaa mieltä siitä, että emme mekään mestareita ole. Suomessa on omat haasteensa ja jokainen Euroopan ja maailman maa on kovassa haasteessa tämän epidemian edetessä. Kaikki olemme samassa veneessä, Marin sanoo IS:n pääsiäishaastattelussa.

Niinistö nosti asian esiin IS:n erikoishaastattelussa muutama viikko sitten. Taustalla on huoli siitä, että epätoivoisessa tilanteessa ihmiset voivat lähteä liikkeelle. Ruotsissa ja Venäjällä on paljon kaksoiskansalaisia ja siirtotyöntekijöitä. Periaatteessa Suomen terveydenhuolto voisi epätoivoisessa tilanteessa ryhtyä kiinnostamaan heitä.

– Huolimatta siitä, että meillä sanoma on ollut aika vakuuttava koko ajan siitä, että koronatilanne on hallinnassa, niin olisi hyvä viestiä, että emme mekään mestareita tässä ole. Sekin kannattaa kertoa ulos. Suomella on todella paljon tekemistä hoitaa itsensä tässä tilanteessa, Niinistö sanoi.

Ruotsin muista Euroopan maista poikkeava tie koronakriisin hoitamisessa on ollut paljon otsikoissa. Ruotsin on yleisesti ajateltu luottaneen omassa koronastrategiassaan niin sanottuun laumaimmuniteettiajatteluun.

Pääministeri Marin ei ota asiaan kantaa, mutta näkee linjan kiristyvän nyt sielläkin.

– Nyt näyttää siltä, että linja alkaa Ruotsissakin kiristyä. Siellä lähdetään tekemään toimia vaikkakin myöhäisemmässä vaiheessa.

Presidentti Niinistö katsoi IS:n haastattelussa Uudenmaan sulkemisen jälkeen Suomen siirtäneen kovilla rajaustoimilla linjaansa taudin torjunnan puolelle. Marinin mukaan Suomen linja ei ole muuttunut, vaan tarkoituksena on ollut koko ajan hidastaa ja estää taudin leviämistä.

– Hyvin varhaisessa vaiheessa olemme asettaneet jo kovia rajoitustoimia, jotta pystymme estämään ja hidastamaan taudin leviämistä. Uudenmaan eristys on ollut tähänastisista toimista kovin, myös valmiuslain ja perusoikeuksien rajoittamisen näkökulmasta haastavin toteuttaa, Marin kuittaa asian.

Pääministerin mukaan naapurimaista Viro on pyytänyt Suomelta materiaalista apua koronakriisin aikana. Apua on pyydetty myös Ruotsista. Sen kanssa keskustelua on käyty erityisesti pohjoisen terveydenhuoltohenkilökuntaan liittyen.

– Apua on kysytty. Tietenkin Suomi pyrkii omalta osaltaan läheisiä naapurimaita auttamaan, Marin sanoo.

Esimerkkinä mahdollisesta materiaalisesta avusta nousevat esiin terveydenhuollossa tarvittavat suojavisiirit. Jokunen yksityinen yritys on jo ryhtynyt valmistamaan niitä Suomessa.

– Jos ja kun Suomessa valmistetaan visiirejä yli oman tarpeen, niin tietenkin tulemme siinä myöskin naapurimaille apua tarjoamaan, Marin sanoo.

Terveydenhuollon suojamaskien osalta Suomi on saman pulan edessä kuin muutkin maat. Helpotusta tilanteeseen saadaan pääministerin mukaan viimeistään, kun kotimainen tuotanto pääsee kunnolla käyntiin.

Hallitus tiukensi alkuviikosta Ruotsin ja Norjan vastaisilla rajoja koskevia liikkumissääntöjä rajaamalla sen vain välttämättömään työmatkaliikenteeseen. Kaikille rajanylittäjille annettiin kahden viikon karanteeniohjeistus.

Se ei kuitenkaan koske välttämätöntä terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstöä eikä tavaraliikenteen kuljetushenkilöstöä.

– Suomenkin etu on se, että esimerkiksi Ruotsissa terveydenhuolto kestää. Tästä syystä pohjoisessa, jossa suomalaiset terveydenhuollon henkilökuntaan kuuluvat ihmiset ovat tärkeä voimavara, terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ihmisten on edelleen mahdollista käydä töissä Ruotsin ja Norjan puolella, Marin sanoo.

Hallitus kertoi alkuviikosta Ruotsin sitoutuneen testaamaan hoitohenkilöstöään nykyistä enemmän, suojaamaan heitä entistä paremmin ja tarvittaessa tarjoamaan Suomelle myös tehohoidon kapasiteettiaan.

Keskusteluja asiasta kävi ruotsalaiskollegansa Ann Lindenin kanssa ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr).