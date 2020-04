Kommentti: Korona kaatoi politiikan pelilaudat

Sanna Marin on antanut kasvot koronakriisin hoidolle ja se nostaa Sdp:n kannatusta.

Korona sotki kaikki suomalaisen politiikan spekulaatiot, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Muutama kuukausi sitten nämä olisivat olleet valtavia politiikan uutisia: Pääministeripuolueen kannatus on noussut kolmella prosenttiyksiköllä ja pääoppositiopuolueen laskenut 2,4 prosenttiyksiköllä.

Tässä tilanteessa ne tuntuvat pieniltä detaljeilta kaikille muille kuin politiikan friikkiseuraajille. Politikoinnille ei ole aikaa, kun torjutaan tappavaa kulkutautia.

Demarien kannatus siis nousi kolmella porosenttiyksiköllä Ylen kannatusmittauksessa. Hiljan julkaistussa Alman mittauksessa nousu oli vielä kovempaa ja Sdp mennyt jo perussuomalaisten ohi. Ylen mittauksessa perussuomalaisilla on vielä piskuinen kaula.

Demarien virallinen johtaja on entinen pääministeri Antti Rinne, mutta hän on suosiolla antanut tilan tulevalle seuraajalleen Sanna Marinille. Pääministeri Marin on ollut käytännössä päivittäin televisiossa selittämässä hallituksen toimia virusta vastaan.

Hän on ollut selkeä ja johdonmukainen. Joskus jatkuva kysymyksiin vastaaminen kovassa paineessa selvästi jo hermostuttaa Marinia, mutta hän on osannut säilyttää julkisivunsa.

Koronakriisi on monissa maissa lisännyt vallassa olevien johtajien suosiota. Jopa kauheasti kärsineessä Italiassa pääministeri Mario Conten suosio on noussut. Marinilla on ainakin toistaiseksi pienempi kivireki vedettävänään.

Halla-aho antaa tilaa

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on antanut hallitukselle tilaa toimia. Räksytyksestä huolehtivat puolueen kansanedustajat tiedotteissaan ja somessa.

Tätä on epäilty suunnitelmaksi kaksilla rattailla ajamisesta. Tästä ei välttämättä ole kyse. Halla-aho voi aidosti katsoa, että kriisissä hallitukselle on annettava työrauhaa. Hän voi myös laskelmoida, että älämölö nyt vain kääntyisi perussuomalaisia vastaan.

Kuumaveriset kansanedustajat eivät välttämättä näin ajattele. Kaikki heistä eivät ymmärrä Halla-ahon vaisuutta nyt. Kannatusta vie ennen kaikkea puolueen pääpuheenaiheiden katoamien äkkiä agendalta.

Kokoomuksen kannatus laski mittauksessa hivenen. Sen vakiintuneet kannattajat hyväksyvät puolueen tuen hallituksen toimilla. Kriisin jälkeen puolueelle tulee kuitenkin kiire nostaa profiiliaan.

Demarit punavihreiden ykkönen

Vielä muutama kuukausi sitten oli laaja tuki teorialla, että tulevaisuudessa politiikan suuri vastakkainasettelu olisi voimistuvien perussuomalaisten ja vihreiden välillä. Koronakriisi kuitenkin sekoittaa tämän kuvion.

Jos täydellinen katastrofi koronakriisissä vältetään, demarit pysyy punavihreän siiven ykkösenä pitkään.

Marin oli jo ennen sitä saanut demareihin uutta virtaa. Hänen punavihreä linjansa vetää kannattajia vihreiltä.

Heidän kannatuksensa laski Ylen mittauksessa puolella prosenttiyksiköllä ja oli nyt 12 prosenttia. Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo jää Marinin varjoon vaikka paiskiikin töitä kriisissä muiden ministerien tapaan.

Marin on viime aikoina löytänyt hyvin yhteisymmärryksen keskustan Katri Kulmunin kanssa. Tämä voi herättää hermostusta vihreissä, jotka ovat hallituksessa olleet jatkuvasti napit vastakkain keskustan kanssa.

Li Anderssonin vasemmistoliitto hyväksyy helpommin asemansa demarien apupuolueena, osin ikivanhojen yhteisten aatteellisten juurien vuoksi.

Keskustan kannatus pysyi Ylen mittauksessa ennallaan. Normaalioloissa tämä herättäisi puolueessa keskustelua Kulmunin onnistumisesta, mutta ei nyt.

Politiikka alkaa oikeasti, kun akuutti kriisi on ohi. Siihen kestää ainakin kuukausia.