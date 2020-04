Ravintolat jäivät vaille tukea – kassat jo tyhjinä, osa yrityksistä lopettanut laskujen maksamisen

Tavallisista yritystuista ei ole helpotusta ravintoloiden ahdinkoon.

Ravintoloille kehysriihi tuotti pettymyksen, sillä alan toivoma oma suora tuki jäi saamatta.

– Suoraa rahallista tukea tarvitaan, jos halutaan estää massiiviset konkurssit ja kymmenien tuhansien työttömien tuleminen pelkästään matkailu -ja ravintola-alalta, matkailu- ja ravintola-alaa edustavan MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo.

Myös eduskunta piti menetysten kohtuullista kompensoimista välttämättömänä hyväksyessään ravitsemusliikkeiden sulkemisen asiakkailta väliaikaisesti, Lappi muistuttaa.

– Nähdäksemme se on eduskunnan vahva tahtotila hallituksen suuntaan. Edelleenkin odotan, että sellainen paketti olisi tulossa.

Rahaa tarvitaan pian. Lapin mukaan ravintoloiden liikevaihdosta on koronakriisin ja rajoitustoimien myötä hävinnyt yli 90 prosenttia.

Ravintolapalvelujen kysyntä pysähtyi kuin seinään, mutta yritysten henkilöstökulut, vuokrat ja muut kulut juoksivat entiseen malliin vielä kahdesta neljään viikkoa. Vasta sitten yritykset pystyivät lomauttamaan henkilöstöään.

– Se kahdesta neljään viikkoa käytännössä tyhjensi matkailu- ja ravintola-alan yritysten kassat. Siellä yksinkertaisesti ei ole rahaa.

Nyt lähes koko MaRan jäsenyritysten henkilökunta on lomautettuna, mutta kiinteitä kuluja on edelleen. Lapin mukaan kaikki ravintolat eivät ole saaneet minkäänlaisia helpotuksia vuokranmaksuun.

– Monet alan yrityksistä ovat jo lopettaneet laskujen maksamisen, kun ei ole rahaa millä maksaa.

Ravintoloiden tilanne ei myöskään helpota välittömästi silloin, kun ne voivat taas avata ovensa ja asiakkaita alkaa taas tulla. Kassassa ei ole silloinkaan ollenkaan rahaa, mutta työntekijöille pitäisi pystyä maksamaan palkat ja pian myös vuosilomat.

Alalla on paljon pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joille lisävelkaantuminen ei ole ratkaisu. Yrityksillä ei juuri ole vakuuksia, jolloin lainojen saaminenkin on vaikeaa.

Myöskään Finnveran takauksista pankkilainoille ei ole apua suurimmalle osalle ravintoloista.

– Tämä kriisi on johtanut siihen, että pankit ovat vain kiristäneet lainanantoa. Lainan saaminen on vaikeutunut, rahan hinta on noussut ja vakuusvaatimukset ovat kiristyneet.

Business Finlandin tai Ely-keskusten myöntämä rahoitus eivät nekään Lapin mukaan sovellu ravintoloille.

Business Finlandin myöntämä rahoitus on esiselvitys- ja kehittämisrahoitusta. Ely-keskusten rahoitus taas kohdistuu vain 1–5 henkeä työllistyville yrityksille. Lapin mukaan pienikin ravintola, joka tarjoaa lounasta ja illallista kuutena tai seitsemänä päivänä viikossa, työllistää helposti 10–20 henkeä.