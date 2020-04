Valinta on ollut pitkään solmussa, ja se on mediatietojen mukaan ollut poliittisesti vaikea.

Alivaltiosihteeri Päivi Nerg on nousemassa valtiovarainministeriön (VM) tärkeimmän viranhaltijan eli kansliapäällikön paikalle, kertoo Iltalehti omien tietojensa pohjalta.

Nerg on aiemmin työskennellyt esimerkiksi sisäministeriön kansliapäällikkönä. Nyt hän työskentelee tällä hetkellä VM:ssä muissa virkamiestehtävissä. Tehtävää ovat myös hakeneet VM:n virkamiehet Leena Mörttinen ja Markus Sovala sekä kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok) ja Lauri Kajanoja Suomen Pankista.

Maaliskuun lopulla ministeriö kertoi, että Martti Hetemäki jatkaa virassa kesäkuun loppuun asti koronavirustilanteen takia.