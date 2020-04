Pääministeri Sanna Marin paljasti, että tasavallan presidentti Sauli Niinistö on auttanut hallitusta suojavarusteiden hankinnassa Kiinasta. Myös presidentin kansliasta lähetettiin suojavarusteita koskeva tiedote.

Pääministeri Sanna Marin (sd) paljasti hallituksen tiedotustilaisuudessa kiinnostavan yksityiskohdan Suomen tekemiin suojamateriaali­hankintoihin liittyen.

Marinin mukaan ”hallitus on pyytänyt ja saanut tasavallan presidentiltä apua diplomaattisten suhteiden kautta, jotta saamme tavaran liikkumaan”.

Hallitus ja presidentti ovat toteuttaneet siis hyvin käytännöllistä yhteistoimintaa koronakriisin aikana.

Marin ei maininnut, minkä maan kanssa Niinistö on harjoittanut diplomatiaa, mutta tiedossa on, että Suomeen on tarkoitus tulla yhteensä 11 lentokoneellista tavaraa Kiinasta.

Niinistö lähetti keskiviikkona hallituksen tiedotustilaisuuden jälkeen tiedotteen, jossa hän korosti yhteistyön merkitystä suojavälineiden hankinnassa.

– Suojavarusteiden maailmanlaajuinen kysyntä on valtavaa, tarjonta niukkaa. Käytännössä näyttää, että Kiinassa suojavälineiden kauppa toimii pelkästään markkinaehtoisesti. Tasavallan presidentin rooli on yleisellä tasolla luoda edellytyksiä sille, että suomalaiset voivat toimia tuloksellisesti. Tässä suhteessa teen parhaani, Niinistö kommentoi.

Niinistö jatkoi, että ”nyt pitää yhdistää voimat ja lopettaa keskinäinen syyllistäminen”.

– Ensiksi tulee löytää kaikkien toimijoiden yhteinen käsitys siitä, mitä ja paljonko suojavälineitä tarvitaan. Tavaran hankinnassa tarvitaan kaikki osaaminen ja suhteet – myös yksityisen sektorin Kiina-tuntemus on tarpeen – jotta onnistutaan.

Ensimmäinen lasti saapui Kiinan Guangzhousta saapui Suomeen tiistaina, ja se piti sisällään kaksi miljoonaa kirurgista maskia ja 230 000 hengityssuojainta. Keskiviikkona STM kuitenkin tiedotti, että suojavarusteiden laatuun oltiin pettyneitä. Ne eivät sopineet sairaalakäyttöön.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan hallitus tekee kaikkensa sen eteen, että maahan saadaan riittävästi suojamateriaalia. Myös kotimainen tuotanto on käynnistymässä.

Suojamateriaalien haaliminen ulkomailta kielii siitä, että hengityssuojaimista ja muusta suojamateriaalista on huutava pula. Marin käytti itse tätä ilmaisua tiedotustilaisuudessa.

Hallitus päättikin kehysriihessä kohdistaa 600 miljoonaa euroa suojavarustehankintoihin.

Hallituksen ostot ovat herättäneet huomiota, sillä ministerit ovat vakuuttaneet toistuvasti, että Suomen varautumistilanne on jopa kansainvälisessä vertailussa poikkeuksellisen hyvä.

Varautumisesta vastaava sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) ja pääministeri Marin ovat ohjanneet vastuuta tilanteesta kunnille ja muille toimijoille, jotka eivät ole heidän mukaansa noudattaneet valmiussuunnitelmaansa ja varautuneet pandemiaa varten.

Marin toisti tiedotustilaisuudessa kritiikkinsä.

– Osassa sairaanhoitopiirejä, kunnissa ja yksityisellä puolella suojavarusteita on ollut hyvin, mutta on joitakin sairaanhoitopiirejä ja kuntia, joissa varustautuminen on ollut erittäin heikkoa ja sen vuoksi olemme lähteneet ostoja ajoissa tekemään, Marin sanoi.

Valmiuslain mukaan varautumista johtaa ja valvoo valtioneuvosto sekä kukin ministeriö toimialallaan.

Niinistön viittauksen ”syyllistämisen lopettamisesta” voi nähdä hienoisena piikkinä ministereille, mukaan lukien pääministeri Marinille.

8.4. kello 16.57: Lisätty juttuun presidentti Niinistön kommentit presidentinkanslian tiedotteesta. Myös otsikkoa muutettu.