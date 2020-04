Pääministeri Marin syyttää kuntia heikosta varautumisesta kriisiin – vääntö suojavarusteista jatkuu

Valtiosta tai jopa elinkeinoelämästä etsitään nyt syyllistä, Marin kirjoittaa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) syyttää Twitterissä kuntia ja muita ”toimijoita” heikosta varautumisesta pandemiaan.

– Osa kunnista ja toimijoista etsii nyt valtiosta tai jopa elinkeinoelämästä syyllistä omaan heikkoon varautumiseensa, Marin kirjoittaa Twitterissä.

Marin ei täsmennä, mihin kuntiin ja toimijoihin hän viittaa.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) on kritisoinut hallitusta siitä, ettei se käy dialogia isojen kaupunkien kanssa.

Vapaavuori kirjoitti Twitterissä maanantaina, että Helsinki on lähestynyt useaan otteeseen valtiota todeten olevansa erittäin huolissaan suojavarusteiden riittävyydestä.

Helsingin Sanomien mukaan Helsinki lähetti 2. huhtikuuta sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikölle Kirsi Varhilalle kirjeen, jossa kerrottiin Helsingin vaikeasta tilanteesta.

Marinin mukaan terveydenhuollon yksiköillä tulee olla varmuusvarastoissaan vähintään 3–6 kuukauden normaalia kulutusta vastaava määrä suojaimia ja muita keskeisiä terveydenhuollon tarvikkeita.

Myös sosiaali- ja terveysministeriö viittasi tiistai-iltana lähetetyssä tiedotteessa kansallisen pandemiasuunnitelman mukaiseen varautumiseen ja toi esiin, että yksityistenkin toimijoiden on pidettävä ”omavastuun mukaisesti huoli siitä, että niillä on varastoissaan riittävästi suojavarusteita ja että varastoja myös täydennetään”.

– Hallitus on myös kartoittanut suomalaisten yritysten valmiutta käynnistää pikaisesti tuotantoa suojaimien valmistamiseksi. Tuotanto osan tuotteiden osalta on käynnistynyt ja toisten osalta on käynnistymässä. Onneksi Suomessa on laajaa osaamista ja kykyä vastata tilanteeseen, Marin kirjoittaa.

Mari Rantanen (ps) ihmetteli Twitterissä Marinin syytöksiä.

– Te johdatte maata. Ja Stm johtaa tämänkaltaista epidemiaa. Kun te olette jo tammikuusta ”seuranneet” tilannetta, miksi ette kartoittaneet alueiden tilannetta ja kehoittaneet tilaamaan tavaraa? Älkää syyttäkö muita omista mokista.

IS:n tietojen mukaan hallitus on tekemässä kehysriihessä päätöksen satojen miljoonien eurojen satsauksista suojaustarvikkeisiin.