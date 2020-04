Ukrainalaiset ovat saapuneet Suomeen Haaviston mukaan ”omia reittejään pitkin”.

Koronakriisi on herättänyt huolen kausityövoiman saatavuudesta.

Huoltovarmuuden kannalta kriittisiksi on arvioitu esimerkiksi peltokasvi-, vihannes- ja taimistotuotanto ja marjaviljelmätilat.

Viime päivinä henkilöstöpalveluyrityksiin, jotka välittävät ahdingossa oleville maatiloille työvoimaa, on tullut runsaasti työhakemuksia.

IS kertoikin, että tänä kesänä maaseudulla saatetaan nähdä poikkeuksellinen ilmiö, kun kaupunkilaisia muuttaa maatiloille kausitöihin.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk) näytti keskiviikkona kehysriiheen saapuessaan peukkua kausitöihin hakeville suomalaisille.

– Nyt tarjoutuu työmahdollisuuksia lomautetuille, on hienoa, että suomalaiset ovat lähteneet, Leppä hehkutti.

Suomi voi myös lennättää maahan kausityövoimaa ulkomailta.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi, että Suomeen on saapunut jo ”omia reittejään pitkin” toistakymmentä ukrainalaista, jotka on asetettu kahdeksi viikoksi karanteeniin.

Haavisto piti tärkeänä, että Suomeen voi saapua koronasta huolimatta kriittisten alojen työntekijöitä. Haavisto on sanonut, että Suomessa on tarve noin 1 500 kausityöläiselle, joilla on jonkin alan erityisosaamista.

Kaksipäiväinen kehysriihi päättyy keskiviikkona.