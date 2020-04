Orpolta ehdotus suojavälinepulaan: Pääministeriltä sitoumus ostaa kaikki kotimaiset suojaimet, ja tuotanto Suomessa alkaisi heti

Oppositiojohtaja toivoi myös ”nyrkin” tapaista joukkoa, joka koordinoisi suojavälineiden tarvetta eri puolilla maata ja ostoja maailmalta.

Kansanedustaja, puheenjohtaja Petteri Orpo (kok) esittää suojavälinepulaan uutta ratkaisua.

Orpo toivoo pääministeri Sanna Marinilta (sd) sitoumusta ostaa kaikki kotimainen hengityssuojatuotanto, jotta tuotanto Suomessa alkaisi.

– Pääministerin suulla, sitoumus siitä, että kaikki kotimainen hengityssuojatuotanto ostetaan. Valtio ostaa sen. Kun sitoumus tulisi, tuotanto lähtisi liikkeelle ja yritykset uskaltaisivat tehdä tuotantolinjamuutoksen. Tauti leviää maailmalla ja maat ovat täysin itsekkäitä, hamuavat tilauksia ja hinnat nousevat kohtuuttomuuksiin. Meillä täytyisi olla tässä omavaraisuus, uusi tauti voi olla edessä, Orpo sanoi.

– Ja kun tarve ei ole vain tässä ja nyt. Kriisi kestää kuukausia ja suojaimia tarvitaan kriisin jälkeenkin. Maailmalla tavalliset ihmiset käyttävät maskeja asioidessaan kaupassa, työpaikalla. Miljoonat suojat menevät nopeasti, tämä kannattaa suhteuttaa. Ministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) sanoi, että nyt saatiin 2,5 miljoonaa suojaa, Orpo jatkoi.

Puheenjohtaja Petteri Orpo toivoi, että hallitus antaisi sitoumuksen ostaa kaikki kotimainen hengityssuojatuotanto, mikä rohkaisi yrityksiä aloittamaan niiden tuotannon Suomessa.

Orpo viittasi Helsingin pormestariin Jan Vapaavuoreen (kok), joka oli twiitannut, että pelkästään Helsingin kaupungin työntekijät tarvitsevat miljoona kasvosuojusta viikossa. Orpo myös muistutti, että kriittisen henkilöstön pitää jokaisen potilaan ja asiakkaan kohdalla vaihtaa uusi hengityssuoja.

– Tarve on valtava. Meille ei riitä edes kriittisissä tehtävissä olevalle henkilöstölle riittävästi hengityssuojaimia, maskeja. Esimerkiksi vanhusten kotipalvelussa, palveluasumisessa tilanne on ihan kriittinen. Tai yliopistosairaalan lasten syöpäosastolla hoitajilla ei ollut maskia käytössä. Tilanne on ollut pitkään kriittinen, niitä suojaimia ei ole, Orpo totesi.

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Huoltovarmuuskeskus kertoivat tänään, että Suomeen tuli Kiinasta kaksi miljoonaa kirurgista maskia ja 230 000 hengityssuojainta.

STM:n mukaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon on hankittu ja hankitaan runsaasti muun muassa kirurgisia suu-nenäsuojia, hengityssuojaimia, suojatakkeja ja -käsineitä sekä visiirejä, ja hankintakanavia on useita. Sairaanhoitopiirit keräävät eri toimijoiden tarpeet suojavälineille, ja välineet jaetaan tarvearvion perusteella tarvearvion perusteella sairaanhoitopiirien logistiikkayksiköiden kautta.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) puolestaan kertoi aamulla, että hengityssuojien tuotanto Suomessa alkaa ensi kuussa, ja päivätuotanto on 200 000 suojainta.

Suojaimia tarvitsevat niin kaupunkien työntekijät, sairaanhoitopiirien työntekijät, poliisit, ja monet muut kriittisissä työtehtävissä olevat. Suojaimia ostavat niin valtio, sairaanhoitopiirit kuin pienemmät yksiköt ja yksityiset toimijat.

– Pitäisi tietää mikä se tilanne on. Paljonko suojia on, paljonko niitä tarvitaan ja mistä niitä saadaan, Orpo kyseli.

– Tietoa ei ole. Yksittäistä tietoa tulee joka puolelta siitä, että suojaimia ei ole riittävästi, Orpo jatkoi.

Orpo toivoi, että hallitus perustaisi ”nyrkin” kaltaisen porukan koordinoimaan suojavälineiden tarvetta ja ostoa maailmalta.

– Tässä tämä ongelma konkretisoituu, että tässä ei ole yhtenäistä, koordinoitua johtoa, jonka käsissä tällaiset asiat ovat. Pitäisi olla ”nyrkki”, jolla suojavarusteasia on pöydällä, ja josta operoidaan sen asian hoitaminen, Orpo sanoi.

Kansanedustaja, puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps) jakoi huolen suojavälineiden riittämättömyydestä.

Kenen pitäisi tämä suojavarusteiden hankkiminen hoitaa? Hallituksen ja huoltovarmuuskeskuksen, sairaanhoitopiirien, pienempien yksiköiden itse, vai yksityisten toimijoiden?

– Se on hankalaa, jos meillä on paljon pieniä toimijoita, jotka kukin omalla tahollaan yrittävät järjestää itselleen välineitä. Kyllä se varmaan olisi parempi, että asiaa pystyttäisiin keskitetysti hoitamaan, Halla-aho vastasi.

– Onko se sitten Huoltovarmuuskeskus vai joku muu taho, siihen en pysty ottamaan kantaa. Epäilemättä hallitus olisi tässä asiassa se oikea taho, Halla-aho jatkoi.

Puheenjohtaja Jussi Halla-aho toivoi, että suojaimien osto tapahtuisi keskitetysti ja että hengityssuojainten tuotanto alkaisi Suomessa.

Myös Halla-aho toivoi, että Suomi aloittaisi hengityssuojaimien oman tuotannon.

– Niiden kulutus on huomattavan suurta. Se nähtiin siinä, että Huoltovarmuuskeskuksen varasto on hyvin äkkiä kulutettu. Kyllä huoltovarmuudennäkökulmasta Suomella pitäisi olla valmius käynnistää oma tuotanto paljon nopeammin kuin nyt on tapahtumassa, jos tapahtuu.

– Suomessa on joskus ollut huomattavaa suojavälineiden valmistusta, mutta se myytiin ulkomaille ja tuotanto Suomessa loppui, Halla-aho totesi.

Mikä on se nopein toimi, joka pitäisi tehdä suojavälineiden riittävyyden takaamiseksi?

– Jätän ammattilaisten pohdittavaksi sen, mikä olisi nopein tapa toimia tässä tilanteessa. Hallitus johtaa maata, ja hallituksella on käytettävissään paras mahdollinen tieto, ja myös välineet asioiden tekemiseen. Toivon, että hallitus pikaisesti ryhtyy sellaisiin toimenpiteisiin, joita tarvitaan, että suojavälineitä saataisiin riittävästi, Halla-aho vastasi.