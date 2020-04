Ministeri Pekonen suojavarusteiden tarpeesta: ”Ei pysty arvioimaan”

Ministeri vakuutti, että suojavälineitä riittää.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) vakuutteli, että hoitohenkilökunnalle riittää suojavälineitä.

– Emme tiedä, kuinka pitkäksi ajaksi ne riittävät, mutta täytyy todeta, että Huoltovarmuuskeskus ei ole tyhjä. Meillä on siellä edelleen tavaraa, ja nyt saatiin vahvistusta Huoltovarmuuskeskukselle ja sieltä lähetetään eteenpäin sairaanhoitopiireihin, Pekonen vastasi kehysriihen lomassa Säätytalon portailla.

IS kysyi Pekoselta, kuinka paljon suojatarvikkeita tarvittaisiin tällä hetkellä.

– Ei pysty arvioimaan, Pekonen sanoi.

Kiinasta tuli tänään Suomeen lentokoneellinen suojavarusteita. Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Tomi Louneman mukaan lentokoneessa oli kaksi miljoonaa kirurgista maskia ja 230 000 hengityssuojainta.

STM puolestaan tiedotti, että sosiaali- ja terveydenhuoltoon on hankittu ja hankitaan runsaasti muun muassa kirurgisia suu-nenäsuojia, hengityssuojaimia, suojatakkeja ja -käsineitä sekä visiirejä, ja hankintakanavia on useita.

STM kertoo, että sairaanhoitopiirit keräävät eri toimijoiden tarpeet suojavälineille, ja välineet jaetaan tarvearvion perusteella sairaanhoitopiireille.

STM:n tiedotteen mukaan kansallisen pandemiasuunnitelman mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoilla täytyy olla varastoissaan 3-6 kuukauden normaalikulutusta vastaavat suojavälineet.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) sanoi aamulla, että Suomessa käynnistyy hengityssuojien valmistus ensi kuussa, ja tarkoituksena on valmistaa 200 000 suojainta päivässä.

Kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajat lähettivät hetki sitten tiedotteen, jonka mukaan suurissa kaupungeissa on pula suojavarusteista, ja koko maassa tilanne on kriittinen.

– Epidemian levitessä ja sairastuneiden määrän kasvaessa on suojavarusteiden kysyntä kasvanut voimakkaasti. Tilanne suojavarusteiden riittävyyden osalta on kriittinen. Kaupungit pystyvät tällä hetkellä turvaamaan lähinnä koronaviruspotilaiden hoitoon varattujen terveysasemien, suun terveydenhuollon asemien ja koronasairaalaosastojen suojavarusteet. Muiden yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta tilanne on suojavarusteiden osalta sen sijaan heikompi. Tilannetta eivät ole helpottaneet sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n ristiriitaiset ja muuttuvat ohjeistukset suojavarusteiden käytöstä esimerkiksi kotiin vietävissä palveluissa, Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunginjohtajat toteavat tiedotteessaan.