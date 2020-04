Suora lähetys noin kello 15.15: Mitä hallitus on ehtinyt päättää koronariihessään?

Kehysriihessä on tauko, kun valtiovarainministeri Kulmuni osallistuu EU-kokoukseen.

Onko hallituksella uutta kerrottavaa?

IS on paikalla Säätytalolla, jossa hallitus on aamulla aloittanut kaksipäiväisen kehysriihensä. Suora lähetys Säätytalolta alkaa kello 15.15.

Säätytalon neuvotteluissa on ainakin tauko noin kello 15.45, koska kehysneuvotteluja vetävä valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) osallistuu EU:n valtiovarainministereiden kokoukseen.

Kehysriihestä on siivottu pois liki kaikki perinteiset asiat, ja kehysriihi on keskittynyt akuutin koronakriisin hoitamiseen.

Hallituksen on tarkoitus koota iso paketti erilaisia toimia kriisistä selviämiseksi.

Valtiovarainministeri Kulmuni on kertonut, että jos kriisistä aiheutuva lisävelka on alle 30 miljardia euroa, niin jotenkuten tilanteesta selvitään.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi aamulla Säätytalolla, että kriisin keskellä hallitus ei lähde perkaamaan hallitusohjelmaa